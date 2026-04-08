Harga Emas Antam Rabu, 8 April 2026: Naik Rp 50.000 Jadi Rp 2.900.000 Per Gram

Ilustrasi Emas ANTAM. (Frizal/Jawa Pos)
JawaPos.com - Harga emas Antam tercatat naik sebesar Rp 50.000 menjadi Rp 2.900.000 per gram pada perdagangan Rabu (8/4).
Harga tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan sebelumnya yang berada di level Rp 2.850.000 per gram, pada Selasa (7/4).
Mengutip laman resmi Logam Mulia, harga emas Antam paling murah ukuran 0,5 gram kini dibanderol Rp 1.500.000. Harga emas ukuran 5 gram tercatat Rp 14.315.000.
Begitu juga harga emas Antam untuk harga untuk emas ukuran 10 gram dihargai sebesar Rp 28.550.000. Lalu, emas ukuran 25 gram dijual dengan harga Rp 71.210.000.
Selanjutnya, kepingan emas Antam berukuran 50 gram ditawarkan seharga Rp 141.255.000.
Kemudian, emas Antam dengan berat 100 gram dibanderol Rp 284.360.000. Sedangkan emas terbesar berukuran 1.000 gram dibanderol Rp 2.840.600.000.
Kenaikan juga berlaku untuk penjualan kembali atau buyback sebesar Rp 95.000 menjadi Rp 2.664.000 per gram.
Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan buyback sebelumnya yang dikenakan Rp 2.569.000 per gram.
Jika masyarakat ingin menjual emas koleksinya akan dikenakan harga senilai Rp 2.664.000 per gram.
Bagi pemilik emas batangan yang telah dibeli sejak November tahun 2022 atau sekitar tiga tahun ke belakang, maka harga jual yang diperoleh sangat menguntungkan alias cuan.
