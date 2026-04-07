Kompak Turun! Cek Harga Emas UBS-Antam-Galeri24 di Pegadaian Selasa 7 April

JawaPos.com - Harga emas di laman Sahabat Pegadaian, Jakarta, Selasa (7/4), pukul 07.44 WIB, menunjukkan harga untuk UBS, Antam, dan Galeri24 serempak turun, masing-masing ke angka Rp 2.874.000, Rp 2.945.000, dan Rp 2.860.000 per gram.
Adapun tiga harga jenama emas tersebut di laman resmi Pegadaian pada Senin pagi (6/4) yakni UBS Rp 2.885.000, Antam Rp 2.972.000, dan Galeri24 Rp 2.870.000 per gram
Harga emas di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.
Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, sementara harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.
Untuk harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia, diperbarui setelah pukul 08.30 WIB. Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk, dikutip dari Antara.
Galeri24
0,5 gram: Rp 1.500.000
1 gram: Rp 2.860.000.
2 gram: Rp 5.650.000
5 gram: Rp 14.022.000
10 gram: Rp 27.970.000
25 gram: Rp 69.549.000
50 gram: Rp 138.986.000
100 gram: Rp 277.836.000
250 gram: Rp 692.883.000
500 gram: Rp 1.385.766.000
1.000 gram: Rp 2.771.531.000
Antam
0,5 gram: Rp 1.525.000
1 gram: Rp 2.945.000
2 gram: Rp 5.827.000
3 gram: Rp 8.714.000
5 gram: Rp 14.488.000
10 gram: Rp 28.918.000
25 gram: Rp 72.163.000
50 gram: Rp 144.243.000
100 gram: Rp 288.405.000
UBS
0,5 gram: Rp 1.553.000
1 gram: Rp 2.874.000
2 gram: Rp 5.703.000
5 gram: Rp 14.090.000
10 gram: Rp 28.033.000
25 gram: Rp 69.944.000
50 gram: Rp 139.600.000
100 gram: Rp 279.091.000
250 gram: Rp 697.521.000
500 gram: Rp 1.393.404.000
