Viral Motor Berlogo BGN, Menkeu Purbaya Akui Sempat Tolak Pengadaan Motor dan Komputer untuk Petugas MBG

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Nurul F/JawaPos.com)
JawaPos.com – Viral di media sosial, puluhan ribu motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional (BGN) telah siap disalurkan kepada petugas program Makan Bergizi Gratis (MBG). Merespons hal itu, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pihaknya pernah menolak pengajuan anggaran untuk pembelian motor dan komputer oleh BGN pada tahun lalu.
Purbaya menjelaskan, penolakan tersebut dilakukan karena pemerintah ingin memastikan fokus anggaran tetap pada tujuan utama program, yakni penyediaan makanan bergizi gratis.
“Setahu saya tahun lalu pernah diajukan juga untuk motor dan komputer, kalau nggak salah, ditolak,” ujar Purbaya kepada awak media di Jakarta, dikutip Rabu (8/4).
Purbaya menambahkan penolakan itu dilakukan, bukan berarti pengadaan tersebut sepenuhnya dilarang. Namun, pemerintah perlu melihat secara rinci kebutuhan program agar penggunaan anggaran tetap tepat sasaran.
“Bukan nggak boleh, kita nggak tahu programnya seperti apa, tapi kan harusnya utamanya untuk makanan,” tambahnya.
Terkait dengan kabar beredar yang menyebut motor listrik BGN sudah tersedia di tanah air, Bendahara Negara ini mengaku tidak tahu. Menurutnya, jika pengajuan itu muncul lagi di tahun ini, seharusnya kebijakan yang diambil akan tetap konsisten.
“Yang tahun ini saya nggak tahu. Saya akan double-check lagi. Harusnya sama treatment-nya,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan agar pengadaan barang seperti komputer dan kendaraan tidak dilakukan secara berlebihan tanpa dasar kebutuhan yang jelas. Itu sebabnya, untuk memastikan lagi soal motor berlogo BGN yang beredar belakangan ini, Purbaya mengaku akan kembali melakukan pengecekan.
“Tapi tahun lalu sempat kita tolak untuk beli komputer yang terlalu banyak dan beli motor. Tapi sekarang saya belum tahu, saya akan lihat lagi seperti apa,” pungkasnya.
