Manchester City Selangkah Lagi Dapatkan Elliot Anderson, Transfer Rp 1,3 Triliun Siap Digelontorkan!

Elliot Anderson diproyeksikan jadi kunci baru lini tengah Manchester City. (Yahoo! sports)
JawaPos.com–Raksasa Premier League Manchester City dikabarkan semakin dekat untuk mengamankan tanda tangan gelandang berbakat Elliot Anderson dari Nottingham Forest.
Dalam beberapa pekan terakhir, Manchester City intens menjalin negosiasi dengan perwakilan Elliot Anderson. Klub juga berupaya menjaga hubungan baik dengan Nottingham Forest dengan fokus terlebih dahulu menyepakati persyaratan pribadi sang pemain sebelum melanjutkan negosiasi antar klub.
Elliot Anderson telah lama menjadi target utama Manchester City untuk memperkuat lini tengah. Direktur olahraga Hugo Viana dan pelatih Pep Guardiola disebut sangat mengagumi pemain internasional Inggris tersebut, yang tampil impresif sejak bergabung dengan Nottingham Forest dari Newcastle United pada 2024.
Bahkan, Anderson dikabarkan sudah memberi sinyal kepada orang-orang terdekatnya sejak Desember 2025 bahwa Etihad Stadium adalah tujuan utamanya. Kini, City diyakini berada di posisi terdepan dalam perburuan sang gelandang.
Menurut laporan terbaru, manajemen City optimistis dapat merampungkan transfer ini dengan nilai sekitar GBP 65 juta (sekitar Rp 1,3 Triliun), meskipun persaingan datang dari klub-klub besar seperti Manchester United, Chelsea, dan Tottenham Hotspur.
Dari sisi pemain, Anderson juga disebut telah menegaskan bahwa Manchester City adalah pilihan utamanya musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun itu diperkirakan akan meninggalkan Nottingham Forest, terlepas dari apakah klubnya mampu bertahan di Premier League atau tidak.
Kebutuhan City untuk memperkuat lini tengah memang semakin mendesak. Kapten tim Bernardo Silva berpotensi hengkang secara gratis pada Juni, sementara masa depan Rodri masih belum pasti di tengah minat dari Real Madrid.
Meski Anderson sempat menghindari pembahasan soal masa depannya saat jeda internasional dengan menegaskan fokus pada ajang FIFA World Cup, indikasi kuat menunjukkan bahwa dia telah menentukan pilihan.
Selain gelandang, City juga tengah memburu bek kanan baru. Namun, jika transfer Anderson terealisasi, kesepakatan ini berpotensi menjadi langkah terbesar klub pada bursa transfer musim panas mendatang.
