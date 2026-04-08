Manchester United Semakin Dekat ke Liga Champions Berkat Arsenal

Di bawah arahan Michael Carrick, jalan Manchester United menuju Liga Champions semakin dekat. (Mirror)
JawaPos.com–Harapan Manchester United untuk mencapai satu-satunya target tersisa musim ini mendapat dorongan penting pada Selasa (7/4) malam berkat rival Premier League, Arsenal.
Gol kemenangan telat dari Kai Havertz saat menghadapi Sporting CP di leg pertama perempat final Liga Champions memastikan bahwa Liga Inggris kembali mendapatkan lima tiket otomatis ke kompetisi elite Eropa tersebut.
Keunggulan Inggris dalam peringkat koefisien UEFA kini sudah tak terkejar, yang berarti satu slot tambahan Liga Champions resmi diamankan. Sementara itu, Italia dan Spanyol masih bersaing untuk satu tempat ekstra lainnya.
Bagi United, situasi ini menjadi kabar sangat positif. Tugas Michael Carrick kini menjadi jauh lebih ringan. Ia sebelumnya ditunjuk untuk membawa Setan Merah kembali ke Liga Champions dan kini target itu semakin dekat.
Di bawah arahan Carrick, performa United meningkat drastis. Dari 10 pertandingan pertamanya di Premier League, mereka berhasil mengumpulkan 23 poin dari kemungkinan 30, sebuah catatan impresif yang mengangkat posisi tim ke papan atas.
Saat ini, United berada di peringkat ketiga dengan 55 poin dari 31 pertandingan, unggul tujuh poin dari Chelsea di posisi keenam. Meski tetap mengincar posisi setinggi mungkin dengan finis di tiga besar sebagai target realistis, United kini hanya perlu fokus mengamankan posisi lima besar.
Secara matematis, mereka akan lolos ke Liga Champions jika mencapai 70 poin. Alasannya sederhana. Chelsea, yang saat ini berada di posisi keenam, maksimal hanya bisa mengumpulkan 69 poin jika memenangkan semua sisa pertandingan mereka.
Secara realistis, dengan performa tim asuhan Liam Rosenior yang belum konsisten, United bahkan bisa lolos dengan poin lebih rendah. Namun untuk kepastian penuh, angka 70 menjadi angka sakral.
Dari tujuh laga tersisa, United hanya membutuhkan lima kemenangan untuk memastikan tiket Liga Champions. Sejauh ini, mereka telah memenangkan tujuh dari 10 laga liga di bawah Carrick.
