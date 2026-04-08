Bayern Muenchen Diminta Lebih Tajam di Leg Kedua Kontra Real Madrid

JawaPos.com–Pelatih Bayern Muenchen Vincent Kompany meminta timnya lebih tajam pada laga kontra Real Madrid di leg kedua perempat final Liga Champions 2025/2026 di Stadion Allianz Arena, Muenchen. Hal itu disampaikan Kompany setelah skuadnya menundukkan Real Madrid dengan skor 2-1 pada leg pertama di Stadion Bernabeu, Madrid, Rabu dini hari WIB.

”Jika melihat peluang yang kami miliki (pada leg pertama), seharusnya itu memberi kepercayaan diri bahwa kami bisa mencetak lebih banyak gol ke gawang Real Madrid. Itulah yang harus kami coba saat bermain di kandang,” ujar Vincent Kompany, dikutip dari laman resmi Bayern Muenchen dilansir dari Antara.

Berdasar catatan dari laman resmi UEFA, Bayern Munchen hanya mampu mencetak dua gol meski mencatatkan enam tembakan tepat sasaran dari 20 percobaan saat laga liga champions lawan Real Madrid.

Baca Juga:Vitinha Sebut Tak Ada yang Difavoritkan dalam PSG vs Liverpool

Menurut Kompany, ketika mendapatkan peluang sebanyak itu di Allianz, Bayern seharusnya bisa membuat lebih dari dua gol. Meski begitu, juru taktik asal Belgia itu tetap puas dengan kemenangan timnya di Madrid. Itu menjadi kemenangan pertama Bayern Muenchen, dalam waktu normal, pada fase gugur Liga Champions di Bernabeu sejak tahun 2001.

”Kami menang di Bernabeu dan itu berarti sesuatu. Kemenangan itu menunjukkan kami bisa mencapai sesuatu. Kami mesti membawa keyakinan itu pada leg kedua,” tutur Kompany.

Sementara itu, kapten sekaligus kiper Bayer Muenchen Manuel Neuer menyayangkan timnya harus kebobolan pada pertandingan versus Madrid di Bernabeu.

Neuer, yang mendapatkan pujian dari Kompany berkat performa gemilangnya di Bernabeu, mengingatkan rekan-rekannya bahwa laga di Allianz Arena tidak akan mudah.

”Tugas kami masih sangat berat. Mereka (Madrid-red) mempunyai beberapa pemain terbaik di dunia. Mereka sangat cepat dan memiliki kemampuan menggiring bola yang bagus, dan penyelesaian akhir apik. Mereka sulit dibendung,” tutur kiper berusia 40 tahun itu.