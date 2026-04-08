Menang 2-1, Bayern Munchen Curi Kemenangan dari Kandang Real Madrid

Luis Diaz (Bein Sports)
JawaPos.com - Bayern Munchen mencuri kemenangan dari kandang Real Madrid dengan skor 2-1 pada leg pertama babak perempat final Liga Champions di Stadion Santiago Bernebeu, Madrid, Selasa waktu setempat, dikutip dari ANTARA.
Pada pertandingan ini Bayern Muenchen dapat unggul terlebih dahulu berkat gol dari Luis Diaz dan Harry Kane, sedangkan Real Madrid sempat memperkecil ketertinggalan melalui Kylian Mbappe, demikian catatan UEFA.
Kemenangan ini membuat Bayern Muenchen hanya perlu mengamankan hasil imbang pada leg kedua, pekan depan, untuk bisa memastikan diri melaju ke semifinal Liga Champions.
Di sisi lain, Real Madrid dihadapkan dengan misi berat karena harus menang dengan selisih minimal dua gol ketika melakoni leg kedua di Jerman.
Bayern mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu dan langsung memberikan ancaman melalui tembakan Konrad Laimer yang masih melenceng dari gawang.
Madrid tidak tinggal diam dan sempat menciptakan beberapa peluang, akan tetapi upaya yang mereka lakukan masih belum maksimal.
Menjelang berakhirnya babak pertama, Bayern dapat unggul terlebih dahulu pada menit 41 berkat gol yang diciptakan Luis Diaz memanfaatkan umpan Serge Gnarby sehingga skor berubah menjadi 1-0.
Memasuki babak kedua, Bayern dapat menambah keunggulan dengan cepat melalui tembakan Harry Kane pada menit 46 dan membuat skor berubah menjadi 2-0.
Setelah tertinggal dua gol, Madrid berusaha untuk setidaknya mencetak gol dan dapat memperkecil ketertinggalan pada menit 74 melalui tendangan Kylian Mbappe sehingga skor menjadi 1-2.
