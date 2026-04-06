Misi Balas Dendam Goretzka ke Real Madrid, Siap Beri Kekalahan Sesungguhnya

JawaPos.com - Saat ini, ada satu hal yang paling diinginkan para penggemar Bayern Munich di seluruh dunia: Balas dendam.

Perasaan itu sudah terlalu lama mengendap. Campuran antara sakit hati, frustrasi, harapan, dan keyakinan bahwa Bayern Munich akhirnya bisa membalikkan keadaan saat menghadapi Real Madrid.

Bukan cuma menang, tetapi benar-benar memberi kekalahan yang terasa menyakitkan bagi klub yang selama ini selalu menjadi mimpi buruk mereka di Liga Champions. Leon Goretzka menjadi salah satu sosok yang paling merasakan hal tersebut.

Melansir Bavarian Football, dalam wawancara terbarunya bersama FC Bayern, gelandang asal Jerman itu mengakui bahwa Bayern memang belum banyak menikmati hasil positif saat melawan Real Madrid dalam beberapa tahun terakhir.

"Kami belum banyak meraih kesuksesan melawan Real akhir-akhir ini. Kami sangat ingin membalikkan statistik dari beberapa tahun terakhir."

Kalimat itu mungkin terdengar sederhana, tetapi bagi para pendukung Bayern, itu seperti mewakili semua rasa sakit yang sudah terlalu lama dipendam.

Terlalu banyak malam pahit. Terlalu banyak momen kontroversial. Terlalu banyak laga yang terasa seperti dirampas begitu saja.

Bagi banyak fans Bayern, Real Madrid selalu seperti punya cara ajaib untuk lolos, bahkan ketika mereka sedang tidak bermain lebih baik. Namun Goretzka juga sadar bahwa tim yang akan mereka hadapi bukan lawan sembarangan.

"Real adalah tim kelas dunia dengan kualitas individu yang luar biasa di lapangan. Mereka memiliki beberapa momen yang sangat, sangat bagus – tetapi juga beberapa momen buruk – musim ini. Saat ini, Anda tidak pernah benar-benar tahu apa yang akan Anda dapatkan dari mereka. Pengalaman memberitahu kita bahwa mereka biasanya berhasil melakukan sesuatu di Liga Champions."

Dan memang, di situlah letak masalahnya. Real Madrid selalu terasa berbeda ketika bermain di Liga Champions.