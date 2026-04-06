M Shofyan Dwi Kurniawan
06 April 2026, 18.00 WIB

Ambil Risiko? Arbeloa bakal Mainkan Eder Militao Sebagai Starter saat Real Madrid Kontra Bayern Munchen

Eder Militao menikmati kebangkitan kariernya bersama Real Madrid awal musim 2025/2026. (Dok Real Madrid)

JawaPos.com - Eder Militao berpotensi langsung kembali ke starting XI Real Madrid saat menghadapi Bayern Munchen di leg pertama perempat final Liga Champions.

Bek asal Brasil itu baru saja pulih dari cedera hamstring yang membuatnya absen selama sekitar empat bulan. Meski baru comeback, Militao langsung menunjukkan dampak besar.

Ia masuk dari bangku cadangan saat melawan Mallorca dan bahkan berhasil mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan Trent Alexander-Arnold.

Walaupun Real Madrid akhirnya kalah 2-1, penampilan Militao dianggap cukup meyakinkan. Ia terlihat nyaman, percaya diri, dan tidak menunjukkan tanda-tanda masih terganggu oleh cedera panjang yang dialaminya.

Bagi Real Madrid, kehadiran Militao jelas sangat penting. Dalam kondisi fit, ia masih dianggap sebagai bek tengah terbaik yang dimiliki Los Blancos.

Pengalamannya sebagai starter di dua tim juara Liga Champions membuatnya tetap berada di atas Antonio Rudiger maupun Dean Huijsen dalam urutan pilihan utama.

Karena itu, jika Militao benar-benar siap bermain penuh, besar kemungkinan Huijsen akan kembali ke bangku cadangan.

Melansir MARCA, awalnya, Real Madrid diperkirakan akan lebih berhati-hati dan hanya menempatkan Militao sebagai pelapis saat melawan Bayern. Namun situasinya mulai berubah setelah penampilan apiknya melawan Mallorca.

Kini ada kemungkinan besar Alvaro Arbeloa akan mengambil risiko dan langsung memainkannya sejak menit pertama.

Editor: Edi Yulianto
