Antonius Oskarianto Adur
08 April 2026, 23.44 WIB

Jadi Pahlawan Arsenal saat Kalahkan Sporting CP, Kai Havertz Beri Pujian untuk Gabriel Martinelli dan David Raya

Kai Havertz cetak gol ke gawang Sporting CP. (Dok. Arsenal) - Image

Kai Havertz cetak gol ke gawang Sporting CP. (Dok. Arsenal)

JawaPos.com–Kai Havertz memuji penampilan Gabriel Martinelli dan David Raya setelah kemenangan Arsenal melawan Sporting CP di leg pertama perempat final Liga Champions. Laga yang berakhir dengan skor tipis 1-0 tersebut dimainkan di Estadio Jose Alvalade, Rabu (8/4).

Arsenal bermain imbang tanpa gol di babak pertama hingga menjelang berakhirnya babak kedua. Namun, Kai Havertz berhasil mencetak gol di menit ke-90+1 setelah menerima assist oleh Gabriel Martinelli.

Pujian diberikan Kai Havertz kepada Gabriel Martinelli yang memberi assist. Penyerang timnas Jerman tersebut mengatakan bahwa assist dari rekan setimnya itu sangat bagus.

”Saya sudah mengatakan bahwa sekitar 80 persen gol itu berkat dia. Saya ada di sana untuk menyelesaikannya. Tapi itu adalah assist yang luar biasa darinya, saya melihatnya dan dia memberikan umpan yang sempurna dan itu adalah gol yang bagus,” kata Kai Havertz yang dikutip laman resmi Arsenal, Rabu (8/4).

Tidak hanya Martinelli, Havertz juga memberikan pujian pada performa kiper Arsenal David Raya. Menurut dia, David Raya bermain luar biasa dan pantas menyandang predikat sebagai kiper terbaik di dunia.

”Dia luar biasa. Saya masih berpikir orang-orang meremehkannya di dunia sepak bola, tetapi selama dua tahun terakhir, mungkin dia adalah kiper terbaik di dunia dan kami semua senang memilikinya di sini,” puji penyerang 26 tahun tersebut.

Kemenangan melawan Sporting CP menjadi awal kebangkitan Arsenal setelah kekalahan menghadapi Southampton di Piala FA. Havertz ingin The Gunners terus memenangkan pertandingan selanjutnya.

”Ya, saya rasa kita memang membutuhkannya karena kita semua frustrasi dengan bagaimana beberapa minggu terakhir berjalan. tetapi sekarang saatnya untuk bergerak maju, saatnya untuk bersikap positif, dan saatnya untuk tetap bersatu sebagai sebuah kelompok,” terang Kai Havertz.

”Sebagai pemain, staf, penggemar, kita semua berada di sini bersama-sama dan kita masih bisa mewujudkan sesuatu tahun ini. Ini bisa menjadi sesuatu yang sangat istimewa, itulah yang akan kita perjuangkan, dan sekarang saatnya untuk memenangkan pertandingan,” imbuh Havertz.

