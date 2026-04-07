Antara
07 April 2026, 21.50 WIB

Hadapi Sporting Lisbon di Liga Champions, Saka dan Timber Dipastikan Absen Bela Arsenal

Selebrasi Bukayo Saka setelah cetak gol untuk Arsenal lawan Brighton. (Dok. Arsenal)

JawaPos.com - Pelatih Arsenal Mikel Arteta memastikan Bukayo Saka dan Jurrien Timber absen dalam laga leg pertama perempat final Liga Champions  melawan Sporting, dikutip dari ANTARA.

“Semoga mereka bisa tampil akhir pekan ini bila semuanya berjalan lancar,” ujar Arteta dalam konferensi pers menjelang pertandingan seperti dikutip laman UEFA pada Selasa.

Kabar absennya kedua pemain ini sudah terindikasi setelah keduanya tidak terlihat dalam sesi latihan tim. Meski demikian, Arsenal masih memiliki sejumlah pemain kunci yang siap diturunkan.

Arteta memastikan Gabriel, Declan Rice, dan Leandro Trossard dalam kondisi fit dan siap diturukan menghadapi Sporting.

Kehadiran ketiga pemain bisa menjaga kekuatan tim dalam laga penting di kompetisi Eropa.

Arsenal berusaha bangkit setelah tersingkir secara mengejutkan dari Piala FA karena dikalahkan Southampton. Meski begitu, fokus utama The Gunners tertuju pada Liga Champions.

Arteta meminta para pemainnya menjadikan kekecewaan tersebut sebagai motivasi dan menilai kekalahan itu pelajaran penting untuk tampil lebih baik lagi.

Setelah menghadapi Sporting, Arsenal akan melawan Bournemouth pada akhir pekan ini, sebelum menjalani leg kedua di Emirates Stadium pada 16 April dan kemudian menghadapi Manchester City.

Artikel Terkait
Sondre Fet Akui Bodo/Glimt Bermain Lebih Baik Saat Kalahkan Sporting Lisbon - Image
Sepak Bola Dunia

Sondre Fet Akui Bodo/Glimt Bermain Lebih Baik Saat Kalahkan Sporting Lisbon

13 Maret 2026, 00.26 WIB

Terungkap! Sporting Lisbon Sempat Sepakat Jual Viktor Gyokeres ke Manchester United Sebelum ke Arsenal - Image
Sepak Bola Dunia

Terungkap! Sporting Lisbon Sempat Sepakat Jual Viktor Gyokeres ke Manchester United Sebelum ke Arsenal

10 Oktober 2025, 20.33 WIB

Arsenal Gagal Lagi! Dua Gelar Melayang dalam Dua Laga Terakhir, Mikel Arteta Tolak Kebijakan Rotasi Pemain - Image
Sepak Bola Dunia

Arsenal Gagal Lagi! Dua Gelar Melayang dalam Dua Laga Terakhir, Mikel Arteta Tolak Kebijakan Rotasi Pemain

06 April 2026, 23.15 WIB

Terpopuler

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo - Image
1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

3

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

4

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

5

12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih

6

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

7

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

8

Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming

9

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

10

8 Rekomendasi Lontong Balap Legendaris di Surabaya: Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

