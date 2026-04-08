Transfer Mengejutkan Liverpool: Mohamed Salah Pergi, Virgil van Dijk Terancam Dijual!

Mohamed Salah keluar, Virgil van Dijk terancam dijual. (@virgilvandjik)
JawaPos.com–Tim yang selama beberapa tahun terakhir mendefinisikan generasi kejayaan Liverpool FC kini berada di ambang perubahan besar. Kepergian Mohamed Salah di akhir musim menjadi titik balik yang sulit diterima para pendukung.
Sejak bergabung pada 2017, Mohamed Salah menjadi jantung serangan Liverpool mencetak gol, memecahkan rekor. Salah telah menghadirkan momen-momen tak terlupakan yang membawa klub kembali ke puncak sepak bola dunia.
Pengaruhnya jauh melampaui statistik. Mohamed Salah bukan sekadar pemain, melainkan simbol keunggulan dalam salah satu periode paling sukses Liverpool di era modern. Menggantikan sosok sebesar Salah, baik di dalam maupun di luar lapangan, jelas bukan tugas mudah.
Di sisi lain, masa depan Virgil van Dijk juga diliputi ketidakpastian. Dengan kontrak yang tersisa satu tahun dan usia yang mendekati 35 tahun, Liverpool mulai dihadapkan pada kebutuhan untuk memikirkan regenerasi.
Van Dijk pernah menjadi sosok yang merevolusi lini pertahanan Liverpool sejak kedatangannya. Kepemimpinan, ketenangan, dan kualitas kelas dunia yang ia bawa membuat pertahanan tim naik ke level berbeda. Namun musim ini menjadi salah satu periode tersulit dalam kariernya di klub.
Masalah pertahanan Liverpool terlihat jelas mulai dari kehilangan konsentrasi, organisasi yang kurang solid, hingga kerentanan di momen-momen krusial. Walau ini merupakan masalah kolektif, performa Van Dijk tetap menjadi sorotan.
Statistik mencolok menunjukkan dia telah memberikan empat penalti musim ini menyamai total sepanjang kariernya di Liverpool sebelum musim ini. Bagi pemain yang dikenal dengan pengambilan keputusan nyaris sempurna, penurunan ini cukup signifikan.
Meski masih menunjukkan kualitas dalam duel udara dan situasi satu lawan satu, konsistensi yang dulu menjadikannya bek terbaik dunia mulai memudar. Apakah ini karena faktor usia, penurunan kecepatan, atau kepercayaan diri, tanda-tanda penurunan mulai sulit diabaikan.
Kini muncul kabar mengejutkan dari Turki. Klub raksasa Galatasaray dikabarkan tengah merencanakan langkah besar untuk musim depan, termasuk upaya merekrut Salah dan Van Dijk sekaligus.
