Alexander Isak Tak Jadi Starter, Arne Slot Anggap Lawan PSG sebagai Kesempatan Kedua untuk Liverpool

JawaPos.com–Pelatih Liverpool Arne Slot memastikan Alexander Isak sudah bisa bermain pada laga leg pertama perempat final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain (PSG) di Parc des Princes, Kamis (9/4) pukul 02.00 WIB. Namun dia tidak akan menjadi starter.

PSG diperkirakan menjadi laga pertama penyerang Liverpool Alexander Isak setelah menepi lama karena cedera parah yang didapatkannya Desember tahun lalu sehingga absen dalam 22 laga. ”Kami kira kami bisa mendapatkan performa terbaik darinya sekarang, tapi bukan sebagai starter liga champions,” kata Arne Slot dalam laman Liverpool dilansir dari Antara pada Rabu (8/4).

Alexander Isak sudah menunjukkan tanda-tanda kembali bermain setelah jeda internasional pada Maret usai. Namun pada laga pertama Liverpool setelah periode itu dia tak dibawa Arne Slot saat The Reds Liverpool dikalahkan Manchester City 0-4 dalam perempat final Piala FA.

Kini, namanya masuk daftar 21 pemain yang dibawa Liverpool ke Paris untuk menghadapi PSG di liga champions. ”Isak telah menyelesaikan hampir seminggu sesi latihan tim, jadi dia bisa ikut bermain. Jika tidak, saya tidak akan membawanya,” tutur Slot.

Liverpool kemungkinan tidak memasang Alisson Becker karena cedera sehingga Giorgi Mamardashvili menjadi kiper dalam laga melawan PSG itu. Liverpool juga akan tetap tanpa Stefan Bajcetic, Conor Bradley, Wataru Endo, dan Giovanni Leoni yang masih cedera.

Arne Slot menganggap laga melawan Paris Saint-Germain (PSG) pada perempat final Liga Champions sebagai kesempatan kedua untuk Liverpool yang kini dalam performa inkonsisten. Liverpool akan menjalani laga tersebut setelah kekalahan 0-4 dari Manchester City di perempat final Piala FA, sementara situasi berbeda dialami PSG karena di laga terakhir meraih kemenangan 3-1 atas Toulouse di Liga Prancis.

”Saya melihat ini sebagai tantangan sekaligus kesempatan kedua,” tandas Slot.

”Dalam hidup, mendapatkan kesempatan kedua itu hal yang baik. City dan PSG mirip dari segi kualitas dan gaya bermain. Ini kesempatan bagi kami untuk membuktikan bahwa kami bukan tim yang tampil buruk selama 20 menit di Etihad, melainkan tim yang tampil solid di 35 menit awal,” tambah dia.