Liverpool Keok di Tangan Manchester City, Begini Komentar Virgil van Dijk

JawaPos.com - Kapten Liverpool Virgil van Dijk menyebut kekalahan 0-4 dari Manchester City pada perempat final Piala FA 2025/2026 di Stadion Etihad, Manchester, Sabtu (4/4), menjadi tanggung jawab timnya.

"Semua tanggung jawab ada pada kami, karena kami yang tidak tampil baik di lapangan. Kami tahu bagaimana dunia sepak bola bekerja. Kami harus tetap bersatu, meskipun itu sulit," ujar Van Dijk dikutip dari laman resmi Liverpool, Minggu (5/4).

Bek berkebangsaan Belanda itu mengatakan, tersingkirnya The Reds dari Piala FA menjadi pukulan besar dan sulit untuk dirinya menerima hal tersebut.

Apalagi, Van Dijk sempat menjadi aktor yang membuat wasit memberikan penalti untuk Manchester City pada menit ke-39, lantaran dia melanggar Nico O'Reilly.

Penalti tersebut dikonversi menjadi gol oleh penyerang Man City, Erling Haaland, yang berbuah gol pertama untuk The Citizens.

Menurut Van Dijk, Liverpool tidak memiliki masalah berarti sebelum terjadinya insiden di kotak terlarang itu.

Namun, setelah semua berlalu, Van Dijk meminta Liverpool untuk mengevaluasi diri dan melupakan kekalahan telak tersebut.

Sebab, berikutnya mereka harus berhadapan dengan Paris Saint-Germain (PSG) pada leg pertama perempat final Liga Champions 2025/2026 di Stadion Parc des Princes, Paris, Rabu (8/4) malam waktu setempat.