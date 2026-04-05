Antara
06 April 2026, 03.24 WIB

Liverpool Keok di Tangan Manchester City, Begini Komentar Virgil van Dijk

Kapten Liverpool, Virgil van Dijk. (Dok Liverpool FC) - Image

Kapten Liverpool, Virgil van Dijk. (Dok Liverpool FC)

JawaPos.com - Kapten Liverpool Virgil van Dijk menyebut kekalahan 0-4 dari Manchester City pada perempat final Piala FA 2025/2026 di Stadion Etihad, Manchester, Sabtu (4/4), menjadi tanggung jawab timnya.

"Semua tanggung jawab ada pada kami, karena kami yang tidak tampil baik di lapangan. Kami tahu bagaimana dunia sepak bola bekerja. Kami harus tetap bersatu, meskipun itu sulit," ujar Van Dijk dikutip dari laman resmi Liverpool, Minggu (5/4).

Bek berkebangsaan Belanda itu mengatakan, tersingkirnya The Reds dari Piala FA menjadi pukulan besar dan sulit untuk dirinya menerima hal tersebut.

Apalagi, Van Dijk sempat menjadi aktor yang membuat wasit memberikan penalti untuk Manchester City pada menit ke-39, lantaran dia melanggar Nico O'Reilly. 

Penalti tersebut dikonversi menjadi gol oleh penyerang Man City, Erling Haaland, yang berbuah gol pertama untuk The Citizens.

Menurut Van Dijk, Liverpool tidak memiliki masalah berarti sebelum terjadinya insiden di kotak terlarang itu.

Namun, setelah semua berlalu, Van Dijk meminta Liverpool untuk mengevaluasi diri dan melupakan kekalahan telak tersebut.

Sebab, berikutnya mereka harus berhadapan dengan Paris Saint-Germain (PSG) pada leg pertama perempat final Liga Champions 2025/2026 di Stadion Parc des Princes, Paris, Rabu (8/4) malam waktu setempat.

"Sangat penting untuk segera melupakan hasil ini. Di tengah pekan sudah ada PSG yang lapar dan sangat kuat menunggu kami. Mungkin satu-satunya hal positif adalah masih ada dua leg, tapi di antara itu kami juga harus menghadapi pertandingan berat melawan Fulham. Jadi ini situasi yang sulit," kata Van Dijk.

Artikel Terkait
11 Pelatih 'Nganggur' Terbaik yang Bisa Menggantikan Posisi Arne di Liverpool - Image
Sepak Bola Dunia

11 Pelatih 'Nganggur' Terbaik yang Bisa Menggantikan Posisi Arne di Liverpool

06 April 2026, 03.02 WIB

Prediksi Skor Manchester City vs Liverpool: Duel Sengit di Etihad, The Citizens Lebih Diunggulkan! - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Manchester City vs Liverpool: Duel Sengit di Etihad, The Citizens Lebih Diunggulkan!

04 April 2026, 18.09 WIB

Prediksi Manchester City vs Liverpool: Ingin Hat-trick Menang, Pep Guardiola Dua Kali Kalahkan Liverpool di Premier League - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Manchester City vs Liverpool: Ingin Hat-trick Menang, Pep Guardiola Dua Kali Kalahkan Liverpool di Premier League

04 April 2026, 15.58 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

