Logo JawaPos
HomeEnergi
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
27 Maret 2026, 00.27 WIB

Daftar Cadangan Energi Negara Asia saat Konflik Iran vs AS-Israel: Jepang 254 Hari, Indonesia hanya 20 Hari

ILUSTRASI Tangki BBM. - Image

ILUSTRASI Tangki BBM.

JawaPos.com - Sejumlah negara di Asia memastikan kesiapan cadangan energi mereka di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, Iran vs AS-Israel. Terutama setelah kekhawatiran terganggunya jalur distribusi minyak global seperti Selat Hormuz.

Ketahanan pasokan energi menjadi perhatian utama guna menjaga stabilitas ekonomi dan kebutuhan domestik. Beberapa negara bahkan memiliki cadangan minyak yang mampu menopang kebutuhan dalam negeri selama berbulan-bulan.

Jepang, Korea Selatan, hingga Tiongkok menunjukkan kapasitas stok yang relatif kuat, sementara negara lain seperti Thailand, Singapura, dan Filipina juga telah menyiapkan langkah antisipatif untuk menghadapi potensi krisis pasokan.

Di sisi lain, Indonesia masih memiliki cadangan energi yang jauh lebih terbatas. Pemerintah memastikan kondisi pasokan saat ini tetap aman, meski terus memantau perkembangan konflik jika berlangsung berkepanjangan.

Berikut cadangan energi pada 8 negara Asia pasca meningkatnya tegangan geopolitik di Timur Tengah!

1. Jepang 254 Hari

Dikutip dari Mainichi, Jepang memiliki cadangan minyak yang mampu memenuhi kebutuhan domestik hingga sekitar 254 hari. Hal ini disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, dalam sidang parlemen pada (2/3).

Ia memastikan pasokan energi tetap stabil di tengah kekhawatiran terganggunya distribusi akibat potensi penutupan Selat Hormuz oleh Iran. Takaichi membahas kondisi tersebut dalam rapat Komite Anggaran Parlemen seiring meningkatnya tensi di Timur Tengah.


2. Korea Selatan 208 Hari

Wakil Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi, Moon Shin-hak, menyebutkan cadangan minyak yang siap digunakan mencapai sekitar 157 juta barel. Jumlah ini terdiri dari 76,48 juta barel cadangan pemerintah dan 73,83 juta barel dari sektor swasta.

Dengan tambahan pasokan yang masih dapat diamankan, Korea Selatan diperkirakan mampu bertahan hingga kurang lebih 208 hari.

3. Tiongkok 200 Hari

Sekitar 50 persen impor minyak Tiongkok bergantung pada jalur Selat Hormuz. Namun, negara tersebut telah menyiapkan cadangan strategis mencapai sekitar 1,5 miliar barel, yang cukup untuk menopang kebutuhan impor hingga sekitar 200 hari.

Tiongkok juga terus memperluas kapasitas penyimpanan minyak mentah hingga 2028. Dengan cadangan besar serta pasokan alternatif, termasuk dari Rusia, potensi gangguan dari Iran dinilai masih dapat diantisipasi.


4. Thailand 95 Hari

Editor: Estu Suryowati
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore