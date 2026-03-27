Imbas Konflik Timur Tengah, Bahlil Ungkap Indonesia Buru Sumber Minyak di Luar Kawasan

JawaPos.com - Eskalasi konflik di Timur Tengah antara Iran vs Amerika Serikat (AS)-Israel tampak turut membawa dampak bagi Indonesia. Konflik ini membuat pasokan minyak global menjadi terganggu.

Kini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan, bahwa pemerintah akan mencari sumber minyak dari sejumlah negara agar pasokan energi dalam negeri tetap stabil. Langkah ini sendiri merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Presiden semalam memerintahkan kepada saya dan tim, untuk segera mencari pasokan-pasokan minyak kita, dari hampir semua negara," ucap Bahlil saat kunjungan kerja di Karanganyar, Jawa Tengah, Kamis (26/3).

Dia menjelaskan, konflik di Timur Tengah tak bisa diprediksi kapan bisa berakhir. Alhasil, pemerintah disebutkan akan melakukan mitigasi jika perang tersebut terus berlangsung.

"Kita harus menyadari, bahwa kondisi geopolitik ini tidak ada satu orang pun yang dapat meramalkan," ungkap dia.

Di sisi lain, Bahlil menegaskan bahwa pasokan energi nasional di dalam negeri hingga kini masih aman, entah itu bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin dan solar, ataupun LPG.

Kondisi ini didapat setelah dilakukannya pengoptimalan produksi dalam negeri, seperti solar yang tak lagi diimpor. Meski begitu, bensin saat ini 50 persen masih dalam kondisi impor, LPG sendiri masih impor 70 persen.