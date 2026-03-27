Dimas Choirul
27 Maret 2026, 23.13 WIB

Menteri ESDM Bahlil Minta Masyarakat Lebih Hemat Energi, Sinyal Ancaman?

JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta masyarakat untuk lebih hemat energi. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah kondisi pasokan energi yang tak menentu imbas konflik di Timur Tengah. 
 
“Saya menyarankan agar ayo kita harus memakai energi dengan bijak,” kata Bahlil saat konferensi pers, Kamis (26/3).
 
Ia bahkan memberi contoh sederhana penggunaan LPG agar tidak boros. Pemerintah juga mengingatkan agar tidak terjadi panic buying di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
 
“Kalau satu hari katakanlah cukup contoh, contoh ya, cukup 30 liter, 40 liter, ya sudah itu cukup. Enggak usah ada rasa panic buying, enggak perlu ada. Jadi pakailah dengan secukupnya," ungkapnya.
 
 
Lebih lanjut, Bahlil juga mengingatkan kepada oknum yang kerap melakukan penimbunan bahan bakar untuk berhenti.
 
"Kalau kita cinta negara kita, kalau kita cinta rakyat kita, janganlah kita melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya untuk dilakukan. Cara-cara itu saya mohon udahlah kita jangan kita lanjutkan," tandasnya.
 
