Estu Suryowati
29 Maret 2026, 20.51 WIB

Reforminer Institute: Kompor dan Kendaraan Listrik Alternatif Strategis Hadapi Ketidakpastian Energi

Sekitar 1.900 kapal komersial tertahan di kawasan Selat Hormuz, terutama di Teluk Persia, sejak Amerika Serikat (AS) dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari 2026. - Image

Sekitar 1.900 kapal komersial tertahan di kawasan Selat Hormuz, terutama di Teluk Persia, sejak Amerika Serikat (AS) dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari 2026.

JawaPos.com - Konflik Timur Tengah menimbulkan ketidapkastian akan pasokan energi global, usai blokade Selat Hormuz beberapa pekan terakhir, jalur utama perdagangan minyak dunia. Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro menilai, penggunaan kompor listrik dan kendaraan listrik jadi salah satu solusi strategis merespons kondisi saat ini.

"Elektrifikasi di sektor rumah tangga dan transportasi dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM), yang dalam bauran energi nasional masih mencapai sekitar 30 persen, sehingga sangat rentan terhadap gejolak geopolitik dan fluktuasi harga internasional," katanya dikutip Minggu (29/3).

Di tengah situasi saat ini, jelasnya, kompor listrik bisa menjadi salah satu alternatif utama karena listrik tidak harus bergantung pada minyak dan gas. "Kita masih memiliki sumber energi lain, termasuk batu bara yang dalam bauran energi nasional, dan ketersediaannya relatif lebih besar di dalam negeri," ujar Komaidi. 

Menurut Komaidi, keunggulan kompor listrik terletak pada fleksibilitas sumber energinya. Listrik dapat diproduksi dari berbagai sumber energi domestik seperti batu bara, gas, air, dan panas bumi. 

Selain sektor rumah tangga, Komaidi menilai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) juga berperan penting dalam menekan konsumsi BBM nasional. Data Kementerian ESDM menunjukkan konsumsi BBM nasional mencapai sekitar 532 juta barel per tahun, dengan sektor transportasi menyumbang sekitar 52 persen dari total konsumsi tersebut. 

"Kendaraan listrik dapat membantu mengurangi ketergantungan pada BBM impor. Dalam jangka panjang, ini juga dapat meningkatkan ketahanan energi sekaligus menekan beban subsidi energi," jelasnya.

Komaidi juga mengapresiasi berbagai insentif yang telah diberikan pemerintah untuk mendorong percepatan elektrifikasi, mulai dari pembebasan pajak, subsidi pembelian, hingga kebijakan bebas ganjil-genap di sejumlah wilayah.

"Dengan sosialisasi yang lebih masif dan dukungan kebijakan yang konsisten, kompor listrik dan kendaraan listrik berpotensi menjadi bagian penting dalam strategi memperkuat ketahanan energi nasional," pungkasnya.

Artikel Terkait
BBM Terancam Mahal, Pemerintah Gaspol Kendaraan Listrik: Solusi atau Risiko? - Image
Otomotif

BBM Terancam Mahal, Pemerintah Gaspol Kendaraan Listrik: Solusi atau Risiko?

28 Maret 2026, 20.50 WIB

Kenapa Kompor Listrik Tersendat, Tapi Mobil Listrik Melaju Kencang? - Image
Energi

Kenapa Kompor Listrik Tersendat, Tapi Mobil Listrik Melaju Kencang?

27 Maret 2026, 21.10 WIB

5 Negara Hadapi Krisis Energi Akibat Konflik Iran vs Israel-AS, Listrik di Kuba Padam Total - Image
Internasional

5 Negara Hadapi Krisis Energi Akibat Konflik Iran vs Israel-AS, Listrik di Kuba Padam Total

27 Maret 2026, 20.28 WIB

Terpopuler

1

DPRD Surabaya Dorong Transformasi Digital PJU, Target 10.000 Titik Baru pada 2026

2

Hidupnya Disegani Orang Banyak, 5 Shio Ini Terlahir untuk Kaya Raya

3

Ingin Masakan yang Enak? 5 Kuliner Sederhana di Tuban Ini Wajib Dikunjungi Bersama Keluarga

4

7 Kebiasaan ini Dimiliki oleh Orang yang Selalu Menghancurkan Kaleng Minuman Setelah Diminum, Apa Saja?

5

Update Arus Balik Lebaran 2026: Jalan Layang MBZ Mulai Melandai, Puluhan Ribu Pemudik Kembali ke Jakarta

6

Ingin Disegani Orang? Terapkan 8 Sikap Sederhana Ini Menurut Psikologi

7

Tanda Ramadhan Berhasil, Ini Indikator Amal Ibadah Diterima

8

Bakal Kaya di Usia 50an, 6 Weton Ini Kekayaannya Tak Kunjung Habis Dimakan Turunannya

9

Keluar dari Zona Nyaman, 5 Weton Ini Hidupnya Bakal Berubah Jadi Kaya Raya

10

Resep Roti Isi Mochi Aneka Rasa: Pandan, Cokelat, dan Keju yang Praktis

