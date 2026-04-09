BPDP Dianggap Berkontribusi Bagi Industri Sawit, Komitmen Tingkatkan SDM Petani

JawaPos.com - Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat ME Manurung menilai, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) memiliki peran strategis meningkatkan kualitas SDM di sektor industri kelapa sawit. Peningkatan SDM ini penting untuk mendukung terwujudnya industri yang berkelanjutan.

Gulat menyampaikan, bantuan beasiswa kelapa sawit maupun pelatihan bagi petani memiliki dampak besar bagi masyarakat. Secara tidak langsung memajukan industri sawit.

"Saya melihat salah satu kata kunci keberhasilan sawit Indonesia sampai dengan saat ini adalah dukungan BPDP terkhusus di sektor SDM," katanya di Jakarta, Kamis (9/4).

Saat ini fokum pengembangan SDM dinilai sudah semakin tepat sasaran. Para petani sudah bisa menerima pelatihan dan pendidikan teknis serta dukungan terhadap penelitian.

BPDP diminta untuk terus melakukan evaluasi terhadap program yang dimilikinya. Dengan begitu, program akan semakin terarah dalam peningkatan SDM.

Terkait program pelatihan petani sawit, ia berharap bisa semakin tepat sasaran. Program pelatihan teknis bagi petani sawit ini penting guna meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan profesionalisme sehingga terwujud industri kelapa sawit nasional yang semakin produktif dan berkelanjutan.

"Saya melihat evaluasi dan perbaikan yang cukup signifikan telah membuat BPDP sebagai lokomotif SDM sawit Indonesia. SDM sawit harus di depan, paling tidak setara dengan perkembangan dinamika teknologi perkebunan kelapa sawit. Makanya kampus-kampus yang menjadi mitra SDM sawit harus berkualitas" jelasnya.

Berdasarkan data BPDP, sebanyak 29.263 peserta pelatihan dan 13.265 peserta program pendidikan atau beasiswa telah mengikuti program pengembangan SDM sawit hingga tahun 2025. Dari total penerima beasiswa tersebut, sebanyak 3.910 mahasiswa telah lulus dari berbagai perguruan tinggi yang bekerja sama dengan BPDP.