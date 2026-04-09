Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

Ilustrasi: Suasana ketika listrik belum sepenuhnya menyala akibat blackout. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Sejumlah wilayah di Jakarta mendadak gelap gulita akibat gangguan listrik massal pada Kamis (9/4). Pemadaman ini berdampak luas mulai dari aktivitas perkantoran hingga fasilitas publik seperti stasiun MRT.
PLN saat ini tengah berupaya melakukan penormalan secara bertahap setelah sejumlah Gardu Induk (GI) dilaporkan mengalami kendala suplai.
Jakarta Lumpuh: Dari Kantor hingga MRT Terdampak
Keluhan warga mulai membanjiri media sosial, terutama di platform X (Twitter). Banyak netizen melaporkan pemadaman terjadi secara bersamaan di lokasi-lokasi strategis Jakarta Pusat hingga Jakarta Utara.
Salah satu pengguna melaporkan adanya dugaan ledakan di instalasi kelistrikan.
"Guys area pluit mas.. PLN Gl Angke habis meledak kah? Kondisi sekarang mati lampu semua after what I think is lightning," kata @070Oracle.
Gangguan ini juga menyebabkan kekacauan lalu lintas karena lampu jalan dan lampu merah di beberapa titik dilaporkan padam total.
"Lampu jalanan sama lampu merah juga pada mati tadi lewat jembatan dua-pluit-muara karang-PIK," ungkap @o_rsie.
Kondisi serupa terjadi di area pusat bisnis. Gedung-gedung perkantoran dan fasilitas transportasi massal tak luput dari pemadaman ini.
