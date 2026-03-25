Sischa Widya Maharani
25 Maret 2026, 22.44 WIB

STAYC Bakal Punya Adik, Na Ha Eun Siap Debut di Girl Group Baru High Up Entertainment April Ini

Logo High Up Entertainment dan potret Na Ha Eun dengan rambut blonde. (Naver)

JawaPos.com - Kabar terbaru datang dari industri Kpop, dimana High Up Entertainment dikonfirmasi akan mendebutkan girl group baru dalam waktu dekat. 

Salah satu nama yang telah dipastikan bergabung adalah Na Ha Eun yang sebelumnya dikenal sebagai dancer cilik yang memiliki pengikut ratusan di YouTube. 

Kehadirannya langsung menarik perhatian publik bahkan sebelum debut resmi diumumkan.

Melaporkan dari OSEN, pada 25 Maret 2026 pihak agensi menyatakan bahwa saat ini mereka tengah fokus pada tahap akhir persiapan.

Girl group ini menjadi proyek pertama High Up Entertainment sejak debut STAYC sekitar 6 tahun lalu. 

Sebelum debut resminya, grup ini sudah mulai mendapatkan perhatian dari penggemar global salah satunya dengan debutnya Ha Eun yang sempat menjalani trainee di SM Entertainment.

Na Ha Eun sendiri dikenal sebagai dancer cilik yang sering mengcover idol. Ia bahkan sempat tampil di berbagai program televisi dan acara penghargaan.

Beberapa penampilannya yang terkenal termasuk di acara seperti Star King serta penampilannya di Melon Music Awards 2018. Kemampuannya dalam menari membuatnya mendapat pengakuan luas.

Dengan latar belakang tersebut, banyak yang menantikan bagaimana ia akan berkembang sebagai idol dalam sebuah grup kpop.

Karena ini merupakan girl group pertama setelah STAYC, perhatian juga tertuju pada konsep yang akan diusung. 

High Up Entertainment sendiri dikenal dengan warna musik khas mereka yang teen fresh dan ceria.

Grup baru ini diharapkan mampu melanjutkan kesuksesan STAYC dengan menghadirkan konsep unik.

Pihak agensi juga mengungkapkan bahwa detail mengenai anggota lain serta konsep grup akan diumumkan secara bertahap dalam waktu dekat.

Editor: Hanny Suwindari
