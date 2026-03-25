Cara Masak Tongkol Suwir Balado yang Bumbunya Meresap dan Tidak Amis, Praktis dan Kaya Rasa

JawaPos.com - Ikan tongkol selalu jadi pilihan favorit untuk lauk rumahan karena rasanya gurih dan mudah diolah.

Salah satu kreasi yang paling menggugah selera adalah tongkol suwir balado. Perpaduan rasa pedas, manis, dan gurih dari bumbu balado membuat hidangan ini semakin nikmat, apalagi disantap dengan nasi hangat.

Menu sederhana ini bahkan bisa bikin Anda nambah nasi tanpa sadar. Dilansir dari YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep lengkapnya.

Bahan Utama:

- 1 kg ikan tongkol segar (1 ekor besar)

- 2 sdt garam

- 2 sdm gula pasir

- 20 gram gula merah

- 1 sdt merica bubuk

- 1 sdt terasi udang

- 1 sdm kaldu jamur

- 1 ikat daun kemangi

Bumbu Halus:

- 200 gram bawang merah

- 100 gram bawang putih

- 100 gram cabai merah keriting

- 50 gram cabai merah besar

- 200 gram cabai rawit merah

- 5 buah tomat merah

Cara Membuat Tongkol Suwir Balado:

1. Siapkan ikan tongkol

Kukus ikan tongkol hingga matang, lalu bersihkan dari duri dan kotorannya. Setelah itu, goreng sebentar hingga permukaannya sedikit kecokelatan. Angkat dan suwir-suwir dagingnya menjadi bagian kecil.

2. Masak bumbu sambal

Goreng semua bahan bumbu hingga layu dan matang. Setelah itu, haluskan secara kasar agar teksturnya tetap terasa.

3. Bumbui sambal