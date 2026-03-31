Baru Menikah, Tiffany SNSD Ungkap Kehidupan Manis di Rumah Barunya

JawaPos.com - Tiffany Young akhirnya membagikan sekilas kehidupan rumah tangganya setelah resmi menikah dengan Byun Yo Han.

Dalam episode terbaru Please Take Care of My Refrigerator, Tiffany tampil sebagai bintang tamu bersama rekannya di Girls Generation atau SNSD Hyoyeon.

Penampilan ini menjadi sorotan karena untuk pertama kalinya memperlihatkan isi kulkas di rumah pengantin barunya. Hal tersebut langsung menarik perhatian para penggemar.

Kulkas Tiffany diketahui dipenuhi berbagai makanan rumahan seperti omelet gulung, ikan teri tumis hingga aneka sayuran berbumbu khas Korea.

Melalui momen tersebut, ia juga berbagi cerita tentang kehidupan pernikahannya dan mengungkap bahwa banyak makanan di rumahnya merupakan hasil perhatian dari ibu mertuanya.

“Aku menerima banyak cinta,” ujar Tiffany, menggambarkan kebahagiannya setelah menikah yang dikutip dari My Daily.

Sementara itu, Hyoyeon turut mencairkan suasana dengan candaan ringan. Ia mengatakan bahwa hanya dengan menikah saja sudah terasa melegakan yang langsung mengundang tawa di studio.

Selain kehidupan pribadi Tiffany, episode tersebut juga akan menampilkan pertarungan memasak antar chef ternama.

Sebelumnya, member SNSD tersebut mengumumkan hubungan asmaranya dengan Byun Yo Han pada akhir tahun lalu.