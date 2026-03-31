Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Sischa Widya Maharani
01 April 2026, 06.17 WIB

Baru Menikah, Tiffany SNSD Ungkap Kehidupan Manis di Rumah Barunya

Cuplikan episode Please Take Care of My Refrigerator yang menampilkan Tiffany. (My Daily)

JawaPos.com - Tiffany Young akhirnya membagikan sekilas kehidupan rumah tangganya setelah resmi menikah dengan Byun Yo Han. 

Dalam episode terbaru Please Take Care of My Refrigerator, Tiffany tampil sebagai bintang tamu bersama rekannya di Girls Generation atau SNSD Hyoyeon.

Penampilan ini menjadi sorotan karena untuk pertama kalinya memperlihatkan isi kulkas di rumah pengantin barunya. Hal tersebut langsung menarik perhatian para penggemar.

Kulkas Tiffany diketahui dipenuhi berbagai makanan rumahan seperti omelet gulung, ikan teri tumis hingga aneka sayuran berbumbu khas Korea.

Melalui momen tersebut, ia juga berbagi cerita tentang kehidupan pernikahannya dan mengungkap bahwa banyak makanan di rumahnya merupakan hasil perhatian dari ibu mertuanya.

“Aku menerima banyak cinta,” ujar Tiffany, menggambarkan kebahagiannya setelah menikah yang dikutip dari My Daily.

Sementara itu, Hyoyeon turut mencairkan suasana dengan candaan ringan. Ia mengatakan bahwa hanya dengan menikah saja sudah terasa melegakan yang langsung mengundang tawa di studio.

Selain kehidupan pribadi Tiffany, episode tersebut juga akan menampilkan pertarungan memasak antar chef ternama.

Sebelumnya, member SNSD tersebut mengumumkan hubungan asmaranya dengan Byun Yo Han pada akhir tahun lalu. 

Pasangan ini resmi mendaftarkan pernikahan mereka pada Februari 2026. Kini, kehidupan rumah tangga Tiffany pun mulai terbuka ke publik dan mendapat perhatian besar dari penggemar.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore