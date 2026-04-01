Hebohkan Dunia Musik, BTS Rilis Teaser MV Sinematik untuk ‘2.0’

JawaPos.com - Menunjukkan kepopulerannya di dunia musik, boygrup Korea BTS kembali dengan video musik baru, 2.0.

Dilansir dari Soompi, Rabu (1/4), tentunya penggemar tak sabar menantikan karya berikutnya dari grup yang debut pada 2013 itu

Menarik perhatian, BTS merilis teaser video musik untuk 2.0, salah satu lagu B-side dari album baru mereka ARIRANG yang memecahkan rekor

Diproduksi oleh Mike WiLL Made-It dan Pluss, 2.0 berisi lirik yang ditulis oleh RM, j-hope, V, Jungkook, dan Suga.

Para anggota BTS menggambarkan lagu ini sebagai tentang babak kedua perjalanan solo mereka setelah wajib militer.

Dalam video terlihat RM keluar dari lift, membawa koran, memasang ekspresi muka datar, penampilannya misterius dengan mengenakan kaca mata

Pesona serta bakat anggota BTS tersebut memang selalu menjadi sorotan media dan juga penggemar yang telah mendukungnya sejak awal berkarir.

ARIRANG juga menjadi album terlaris dan album yang paling banyak diputar (streaming) di Amerika Serikat minggu itu.

Karya baru mereka juga debut di peringkat No. 1 di tangga lagu Billboard Top Album Sales dan Top Streaming Albums.