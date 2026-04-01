Aulia Ramadhani
01 April 2026, 14.30 WIB

Hebohkan Dunia Musik, BTS Rilis Teaser MV Sinematik untuk ‘2.0’

BTS. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com - Menunjukkan kepopulerannya di dunia musik, boygrup Korea BTS kembali dengan video musik baru, 2.0.

Dilansir dari Soompi, Rabu (1/4), tentunya penggemar tak sabar menantikan karya berikutnya dari grup yang debut pada 2013 itu

Menarik perhatian, BTS merilis teaser video musik untuk 2.0, salah satu lagu B-side dari album baru mereka ARIRANG yang memecahkan rekor

Diproduksi oleh Mike WiLL Made-It dan Pluss, 2.0 berisi lirik yang ditulis oleh RM, j-hope, V, Jungkook, dan Suga.

Para anggota BTS menggambarkan lagu ini sebagai tentang babak kedua perjalanan solo mereka setelah wajib militer.

Dalam video terlihat RM keluar dari lift, membawa koran, memasang  ekspresi muka datar, penampilannya misterius dengan mengenakan kaca mata

Pesona serta bakat anggota BTS tersebut memang selalu menjadi sorotan media dan juga penggemar yang telah mendukungnya sejak awal berkarir.

ARIRANG juga menjadi album terlaris dan album yang paling banyak diputar (streaming) di Amerika Serikat minggu itu.

Karya baru mereka juga debut di peringkat No. 1 di tangga lagu Billboard Top Album Sales dan Top Streaming Albums.

Total skor album tersebut mencakup 532.000 penjualan album tradisional dan 95.000 unit streaming setara album (SEA), yang setara dengan 99,10 juta streaming audio on-demand di minggu pertama album

Artikel Terkait
BTS Kembali Dominasi Billboard 200 Lewat 'ARIRANG' dengan Rekor Penjualan dan Streaming Tinggi - Image
Music & Movie

BTS Kembali Dominasi Billboard 200 Lewat 'ARIRANG' dengan Rekor Penjualan dan Streaming Tinggi

31 Maret 2026, 02.25 WIB

Selain Promosi ARIRANG, RM BTS juga Berbagi Cerita di Acara YouTube Epik High - Image
Entertainment

Selain Promosi ARIRANG, RM BTS juga Berbagi Cerita di Acara YouTube Epik High

30 Maret 2026, 15.58 WIB

Selamat! ARIRANG BTS Debut di Peringkat 1 Billboard 200 dengan Penjualan Terbesar Hanya dalam Satu Minggu - Image
Music & Movie

Selamat! ARIRANG BTS Debut di Peringkat 1 Billboard 200 dengan Penjualan Terbesar Hanya dalam Satu Minggu

30 Maret 2026, 15.33 WIB

Terpopuler

1

Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 1 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

2

Ramalan Zodiak Leo 1 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

3

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 1 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

4

Ramalan Zodiak Gemini 1 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

5

Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 1 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

6

Ramalan Zodiak Aries 1 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

7

Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 1 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

8

Jarang Ribut, 7 Cara Efektif Menjaga Hubungan Jarak Menengah agar Tetap Harmonis dan Penuh Kepercayaan

9

Ramalan Zodiak Virgo 1 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

10

Ramalan Kesehatan Zodiak Besok Kamis 2 April 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo

