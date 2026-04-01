Abdul Rahman
02 April 2026, 05.40 WIB

Marshel Widianto Batasi Pekerjaan Usai 2 Bulan di Rumah Sakit

Marshel Widianto merasa tidak menjadi boneka partai kendati pencalonannya gagal total setelah Ahmad Riza Patria memutuskan mundur sebagai Calon Wali Kota Tangsel. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Komika Marshel Widianto sempat dirawat di rumah sakit akibat penyakit yang dideritanya. Dia jatuh sakit menyusul istrinya yang lebih dulu sakit dan sempat dirawat di salah satu rumah sakit.

Menurut Marshel Widianto, dirinya bersama sang istri yang bergiliran tumbang dan dirawat di rumah sakit selama sekitar 2 bulan, memberikan pembelajaran berharga bagi Marshel dan keluarga.

"Benar-benar dua bulan kita full di rumah sakit. Awalnya istri saya, habis itu saya. Benar-benar nggak keluar dari rumah sakit," ujar Marshel Widianto saat ditemui di bilangan Mampang, Jakarta Selatan.

Kondisi kesehatan Marshel Widianto tumbang akibat kecapekan terlalu memforsir diri dengan bekerja. Suami Yansen Indiani alias Cesen eks JKT48 mengakui bahwa dirinya nyaris tidak pernah menolak pekerjaan yang masuk selama ini.

Marshel Widianto bisa bekerja dari pagi ketemu pagi lagi demi mengumpulkan uang yang banyak. Namun setelah jatuh sakit, Marshel Widianto jadi merasa ada yang harus dikoreksi dari setumpuk pekerjaannya.

Kini, Marshel Widianto tidak mau lagi mengambil semua job yang masuk. Dia memilih menyeleksi pekerjaan demi memperhatikan kondisi kesehatan fisiknya.

"Sekarang membatasi waktu untuk bekerja, nggak semua pekerjaan gua ambil. Kalau dulu dari pagi ke pagi gua ambil, kalau masih bisa melek ya kerja," ujar Marshel Widianto.

Marshel tidak mengambil semua job yang masuk juga supaya bisa lebih banyak waktu kebersamaannya dengan istri dan anak. Marshel Widianto mengakui selama ini waktu kebersamaan dengan keluarga sangat sedikit.

"Kalau dulu gua benar-benar kerja terus, sama anak-anak waktunya seadanya saja gitu. Sama istri juga nggak bisa ngobrol dari hati ke hati, akhirnya bisa ngobrol waktu di rumah sakit," tuturnya.

Artikel Terkait
Di Pernikahan Virgoun dan Lindi Fitriyana, Marshel Widianto Berteriak 'Aaa...' - Image
Infotainment

Di Pernikahan Virgoun dan Lindi Fitriyana, Marshel Widianto Berteriak 'Aaa...'

27 Februari 2026, 03.54 WIB

Bikin Tamu Gak Betah, 5 Hal Aneh yang Menunjukkan Bahwa Rumah tidak Dirawat dengan Baik - Image
Kepribadian

Bikin Tamu Gak Betah, 5 Hal Aneh yang Menunjukkan Bahwa Rumah tidak Dirawat dengan Baik

31 Desember 2025, 20.13 WIB

32 Korban Ledakan di SMAN 72 Jakarta Masih Dirawat di RS, Polda Metro Jaya Bersihkan Lokasi Ledakan - Image
Jabodetabek

32 Korban Ledakan di SMAN 72 Jakarta Masih Dirawat di RS, Polda Metro Jaya Bersihkan Lokasi Ledakan

11 November 2025, 00.22 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

