Marshel Widianto Batasi Pekerjaan Usai 2 Bulan di Rumah Sakit

JawaPos.com - Komika Marshel Widianto sempat dirawat di rumah sakit akibat penyakit yang dideritanya. Dia jatuh sakit menyusul istrinya yang lebih dulu sakit dan sempat dirawat di salah satu rumah sakit.

Menurut Marshel Widianto, dirinya bersama sang istri yang bergiliran tumbang dan dirawat di rumah sakit selama sekitar 2 bulan, memberikan pembelajaran berharga bagi Marshel dan keluarga.

"Benar-benar dua bulan kita full di rumah sakit. Awalnya istri saya, habis itu saya. Benar-benar nggak keluar dari rumah sakit," ujar Marshel Widianto saat ditemui di bilangan Mampang, Jakarta Selatan.

Kondisi kesehatan Marshel Widianto tumbang akibat kecapekan terlalu memforsir diri dengan bekerja. Suami Yansen Indiani alias Cesen eks JKT48 mengakui bahwa dirinya nyaris tidak pernah menolak pekerjaan yang masuk selama ini.

Marshel Widianto bisa bekerja dari pagi ketemu pagi lagi demi mengumpulkan uang yang banyak. Namun setelah jatuh sakit, Marshel Widianto jadi merasa ada yang harus dikoreksi dari setumpuk pekerjaannya.

Kini, Marshel Widianto tidak mau lagi mengambil semua job yang masuk. Dia memilih menyeleksi pekerjaan demi memperhatikan kondisi kesehatan fisiknya.

"Sekarang membatasi waktu untuk bekerja, nggak semua pekerjaan gua ambil. Kalau dulu dari pagi ke pagi gua ambil, kalau masih bisa melek ya kerja," ujar Marshel Widianto.

Marshel tidak mengambil semua job yang masuk juga supaya bisa lebih banyak waktu kebersamaannya dengan istri dan anak. Marshel Widianto mengakui selama ini waktu kebersamaan dengan keluarga sangat sedikit.