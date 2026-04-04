5 Tahun Pernikahan, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Melakukan Reka Adegan hingga Dinner Romantis

JawaPos.com - Pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah genap berusia 5 tahun pada 3 April 2026 kemarin. Pasangan yang telah dianugerahi 2 orang anak tersebut merayakan anniversary pernikahan ke-5 dengan cara sederhana namun terlihat sangat romantis.

Dalam sejumlah foto yang dibagikan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah di Instagram, mereka tampak melakukan dinner romantis di ruang terbuka. Keduanya membuat dekorasi berbentuk hati dari mawar merah dan putih, menciptakan suasana jadi terlihat kian romantis.

Menariknya, Atta Halilintar melakukan reka adegan saat melamar Aurel Hermansyah beberapa tahun silam. Atta berlutut di depan Aurel sembari memegangi kotak cincin warna pink di tangan.

Atta Halilintar mengakui bahwa perjalanan 5 tahun pernikahan merupakan fase yang cukup kritis dimana cinta mereka diuji, dihadapkan dengan banyak cobaan datang silih berganti.

"Will you marry me...today, tomorrow, and forever? Setengah dekade perjalanan kita. Walau banyak ujian, naik turun, dan ketidaksempurnaan," tulis Atta Halilintar.

Di tengah cobaan yang terus datang, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah mampu melewatinya dengan baik. Bahtera rumah tangga mereka tetap kokoh dan justru tambah solid usai berhasil melewati badai.

"Kapal kita tetap berlayar. Dan aku akan selalu memilih kamu, lagi dan lagi. Happy 5th anniversary bby," ujar Atta Halilintar.

Aurel Hermansyah merespons pernyataan Atta Halilintar tersebut dengan ungkapan yang tidak kalah manis dan romantis. Putri Anang Hermansyah dan Krisdayanti itu menyatakan, Atta merupakan anugerah terbesar sekaligus cinta terbesar dalam hidupnya.