Darius Sinathrya hingga Jessica Mila Rayakan Jumat Agung Bersama Keluarga

JawaPos.com - Jumat Agung yang jatuh pada hari Jumat (3/4) kemarin dirayakan oleh banyak orang di Tanah Air, termasuk oleh kalangan selebriti.

Ada sejumlah artis yang turut merayakan Jumat Agung. Beberapa diantaranya yaitu Darius Sinathrya, Jessica Mila, Sharena Delon, Samuel Zylgwyn, Marcelino Lefrandt, Shania Gracia, Gaby Warouw, dan lain-lain.

Momen perayaan Jumat Agung ini diperlihatkan oleh sejumlah selebritas tersebut melalui unggahan di akun media sosial mereka, sembari menyematkan keterangan Good Friday.

Darius Sinathrya misalnya. Dia mengunggah foto kebersamaan bersama sang istri, Donna Agnesia. Dalam foto, mereka tampak mengenakan pakaian warna gelap di akun Instagram pribadinya. Keduanya berfoto mesra saat sedang duduk di sofa.

"Have a blessed and peaceful Good Friday. Melalui luka-Nya kita disembuhkan, melalui sengsara-Nya di kayu salib kita diselamatkan," tulis Darius Sinathrya memberi keterangan pada unggahannya tersebut.

Aktris Jessica Mila juga memperlihatkan momen merayakan Jumat Agung. Dalam foto, dia tampak merayakannya bersama keluarga, termasuk dengan sang suami, Yakup Hasibuan.