Jisung NCT Tulis Surat Menyentuh Usai Kepergian Mark, Singgung Arti Melepaskan

JawaPos.com - Kabar hengkangnya Mark Lee masih meninggalkan kabar Mengejutkan bagi banyak penggemar.

Setelah pengumuman resmi dari SM Entertainment, para member pun mulai menyampaikan perasaan mereka secara perlahan.

Salah satu yang paling menyita perhatian adalah pesan panjang dari Jisung. Melalui platform komunikasi dengan fans (Bubble), ia menuliskan surat emosional.

Jisung membuka pesannya dengan kekhawatiran terhadap penggemar. Ia mengaku sedih melihat banyak fans yang terluka akibat kabar tersebut.

"Ini adalah malam yang membuatku khawatir tentang NCTzens. Melihat betapa kalian menderita sangat sulit bagiku juga," tulisnya dikutip dari Allkpop.

Ia bahkan mengungkapkan bahwa awalnya ingin melakukan siaran langsung untuk berbicara langsung dengan penggemar.

Namun, ia mengurungkan niat tersebut karena takut pesan yang ingin disampaikan justru disalahartikan di tengah kondisi yang sensitif.

Dalam suratnya, Jisung secara jujur mengakui bahwa ia sempat kesal dengan situasi yang terjadi.

Namun seiring waktu, sudut pandangnya berubah. Ia mulai memahami keputusan yang diambil oleh Mark termasuk usaha dan pertimbangan yang mungkin tidak diketahui publik.