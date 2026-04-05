Sischa Widya Maharani
05 April 2026, 15.33 WIB

Jisung NCT Tulis Surat Menyentuh Usai Kepergian Mark, Singgung Arti Melepaskan

Foto teaser Mark dan Jisung di album ketiga NCT Dream. (X @NCTsmtown_DREAM)

JawaPos.com - Kabar hengkangnya Mark Lee masih meninggalkan kabar Mengejutkan bagi banyak penggemar. 

Setelah pengumuman resmi dari SM Entertainment, para member pun mulai menyampaikan perasaan mereka secara perlahan.

Salah satu yang paling menyita perhatian adalah pesan panjang dari Jisung. Melalui platform komunikasi dengan fans (Bubble), ia menuliskan surat emosional.

Jisung membuka pesannya dengan kekhawatiran terhadap penggemar. Ia mengaku sedih melihat banyak fans yang terluka akibat kabar tersebut. 

"Ini adalah malam yang membuatku khawatir tentang NCTzens. Melihat betapa kalian menderita sangat sulit bagiku juga," tulisnya dikutip dari Allkpop.

Ia bahkan mengungkapkan bahwa awalnya ingin melakukan siaran langsung untuk berbicara langsung dengan penggemar.

Namun, ia mengurungkan niat tersebut karena takut pesan yang ingin disampaikan justru disalahartikan di tengah kondisi yang sensitif.

Dalam suratnya, Jisung secara jujur mengakui bahwa ia sempat kesal dengan situasi yang terjadi.

Namun seiring waktu, sudut pandangnya berubah. Ia mulai memahami keputusan yang diambil oleh Mark termasuk usaha dan pertimbangan yang mungkin tidak diketahui publik.

Menurut maknae NCT DREAM tersebut, mendukung seseorang yang pernah dekat dengannya adalah hal yang lebih penting dibanding mempertahankan rasa kecewa. Jadi, ia memilih untuk tetap mendukung Mark dari jauh.

Artikel Terkait
Bikin Kejutan, Jisung NCT dikonfirmasi Membintangi Musim Kedua Drama Crash - Image
Music & Movie

Bikin Kejutan, Jisung NCT dikonfirmasi Membintangi Musim Kedua Drama Crash

15 Januari 2026, 15.53 WIB

Jisung NCT Dream Akan Bergabung di Drama Crash Season 2 Kedua, Ini Dia Perannya  - Image
Music & Movie

Jisung NCT Dream Akan Bergabung di Drama Crash Season 2 Kedua, Ini Dia Perannya 

15 Januari 2026, 02.23 WIB

Doyoung Tulis Perasaan Emosionalnya Usai Mark Tinggalkan NCT - Image
Entertainment

Doyoung Tulis Perasaan Emosionalnya Usai Mark Tinggalkan NCT

05 April 2026, 15.32 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

