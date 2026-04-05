Sischa Widya Maharani
05 April 2026, 15.32 WIB

Doyoung Tulis Perasaan Emosionalnya Usai Mark Tinggalkan NCT

Mark saat menghadiri konser Doyoung bertajuk Doors. (X @NCTsmtown)

JawaPos.com - Kepergian Mark Lee dari NCT masih menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar.

Di tengah berbagai reaksi publik, Doyoung akhirnya menyampaikan perasaannya secara langsung melalui pesan panjang yang diunggah di media sosialnya 

Dalam unggahannya, Doyoung mengaku tidak ingin hanya diam dan membiarkan waktu berlalu begitu saja.

Ia merasa perlu menyampaikan isi hatinya dengan kata-kata sendiri, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari NCT 127.

Main vocal NCT tersebut menegaskan bahwa Mark bukan sekadar rekan satu grup tetapi sosok yang sangat berarti dalam hidupnya.

Ia menyebut Mark sebagai teman yang ia cintai lebih dari siapa pun dan hubungan itu tidak akan berubah.

Selama bertahun-tahun, keduanya telah berbagi banyak hal dan melalui berbagai diskusi mendalam.

Karena itu, Doyoung memilih untuk memahami keputusan yang diambil Mark dan akan terus mendukungnya tanpa henti.

Ia juga berharap para penggemar bisa melihat situasi ini tanpa prasangka, serta memahami ketulusan dan kekhawatiran yang selama ini dirasakan Mark.

Di sisi lain, Doyoung secara khusus menyoroti reaksi publik yang mulai dipenuhi spekulasi.

Editor: Hanny Suwindari
Artikel Terkait
Jisung NCT Tulis Surat Menyentuh Usai Kepergian Mark, Singgung Arti Melepaskan - Image
Entertainment

Jisung NCT Tulis Surat Menyentuh Usai Kepergian Mark, Singgung Arti Melepaskan

05 April 2026, 15.33 WIB

Mark Tinggalkan SM Entertainment dan NCT Setelah 10 Tahun Berkarier di Industri Musik - Image
Entertainment

Mark Tinggalkan SM Entertainment dan NCT Setelah 10 Tahun Berkarier di Industri Musik

04 April 2026, 05.53 WIB

Doyoung dan Jungwoo NCT Siap Jalani Wajib Militer pada Desember, Jadi Anggota Ketiga dan Keempat yang Bertugas - Image
Infotainment

Doyoung dan Jungwoo NCT Siap Jalani Wajib Militer pada Desember, Jadi Anggota Ketiga dan Keempat yang Bertugas

02 November 2025, 01.38 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

