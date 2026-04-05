Doyoung Tulis Perasaan Emosionalnya Usai Mark Tinggalkan NCT

JawaPos.com - Kepergian Mark Lee dari NCT masih menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar.

Di tengah berbagai reaksi publik, Doyoung akhirnya menyampaikan perasaannya secara langsung melalui pesan panjang yang diunggah di media sosialnya

Dalam unggahannya, Doyoung mengaku tidak ingin hanya diam dan membiarkan waktu berlalu begitu saja.

Ia merasa perlu menyampaikan isi hatinya dengan kata-kata sendiri, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari NCT 127.

Main vocal NCT tersebut menegaskan bahwa Mark bukan sekadar rekan satu grup tetapi sosok yang sangat berarti dalam hidupnya.

Ia menyebut Mark sebagai teman yang ia cintai lebih dari siapa pun dan hubungan itu tidak akan berubah.

Selama bertahun-tahun, keduanya telah berbagi banyak hal dan melalui berbagai diskusi mendalam.

Karena itu, Doyoung memilih untuk memahami keputusan yang diambil Mark dan akan terus mendukungnya tanpa henti.

Ia juga berharap para penggemar bisa melihat situasi ini tanpa prasangka, serta memahami ketulusan dan kekhawatiran yang selama ini dirasakan Mark.