Risma Azzah Fatin
04 April 2026, 05.53 WIB

Mark Tinggalkan SM Entertainment dan NCT Setelah 10 Tahun Berkarier di Industri Musik

Mark (Instagram @onyourm_ark)

JawaPos.com – Mark secara mengejutkan mengumumkan keputusannya meninggalkan SM Entertainment.

Keputusan tersebut sekaligus mengakhiri seluruh aktivitasnya bersama NCT. Pengumuman resmi ini disampaikan oleh pihak agensi. 

Dilansir dari laman Korea Jongaang Daily pada Jum'at (3/4), SM Entertainment menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan kesepakatan bersama.

Proses pembicaraan antara kedua pihak berlangsung dalam waktu yang cukup panjang. Namun, pihak agensi tidak mengungkapkan alasan spesifik di balik keputusan tersebut.

Dengan keluarnya Mark, ia tidak akan lagi berpartisipasi dalam unit NCT seperti NCT 127 dan NCT Dream. Keputusan ini berdampak langsung pada susunan anggota dalam masing-masing unit. Aktivitas grup akan tetap berjalan dengan formasi baru.

Dalam surat tulisan tangan yang dibagikan melalui Instagram, Mark menyampaikan pesan emosional kepada penggemar.

Mark mengungkapkan bahwa perjalanan selama 10 tahun bersama NCT sangat berarti baginya. Mark juga menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan yang telah ia terima selama ini.

Mark menjelaskan bahwa ia memiliki impian pribadi yang ingin ia wujudkan di masa depan. Ia mengaku ingin mengeksplorasi sisi lain dari dirinya, termasuk minat dalam menulis dan bermusik secara mandiri.

Keputusan ini disebutnya sebagai langkah untuk menemukan jati diri yang lebih mendalam. Ia pun meminta penggemar untuk memahami pilihannya tersebut.

Editor: Novia Tri Astuti
Artikel Terkait
Bikin Shock! Mark Lee NCT Resmi Berpisah dari SM Entertainment Mulai April 2026 - Image
Entertainment

Bikin Shock! Mark Lee NCT Resmi Berpisah dari SM Entertainment Mulai April 2026

03 April 2026, 22.10 WIB

SMTR25 Jadi Target Sasaeng, SM Entertainment Ambil Sikap Tegas - Image
Entertainment

SMTR25 Jadi Target Sasaeng, SM Entertainment Ambil Sikap Tegas

26 Maret 2026, 19.54 WIB

BoA Akhiri Perjalanan 25 Tahun dengan SM Entertainment - Image
Infotainment

BoA Akhiri Perjalanan 25 Tahun dengan SM Entertainment

13 Januari 2026, 08.36 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

