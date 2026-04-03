Mark Tinggalkan SM Entertainment dan NCT Setelah 10 Tahun Berkarier di Industri Musik

JawaPos.com – Mark secara mengejutkan mengumumkan keputusannya meninggalkan SM Entertainment.

Keputusan tersebut sekaligus mengakhiri seluruh aktivitasnya bersama NCT. Pengumuman resmi ini disampaikan oleh pihak agensi.

Dilansir dari laman Korea Jongaang Daily pada Jum'at (3/4), SM Entertainment menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan kesepakatan bersama.

Proses pembicaraan antara kedua pihak berlangsung dalam waktu yang cukup panjang. Namun, pihak agensi tidak mengungkapkan alasan spesifik di balik keputusan tersebut.

Dengan keluarnya Mark, ia tidak akan lagi berpartisipasi dalam unit NCT seperti NCT 127 dan NCT Dream. Keputusan ini berdampak langsung pada susunan anggota dalam masing-masing unit. Aktivitas grup akan tetap berjalan dengan formasi baru.

Dalam surat tulisan tangan yang dibagikan melalui Instagram, Mark menyampaikan pesan emosional kepada penggemar.

Mark mengungkapkan bahwa perjalanan selama 10 tahun bersama NCT sangat berarti baginya. Mark juga menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan yang telah ia terima selama ini.

Mark menjelaskan bahwa ia memiliki impian pribadi yang ingin ia wujudkan di masa depan. Ia mengaku ingin mengeksplorasi sisi lain dari dirinya, termasuk minat dalam menulis dan bermusik secara mandiri.