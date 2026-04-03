Sischa Widya Maharani
03 April 2026, 22.10 WIB

Bikin Shock! Mark Lee NCT Resmi Berpisah dari SM Entertainment Mulai April 2026

Mark Lee umumkan tidak perpanjang kontrak dengan SM Entertainment.

 
JawaPos.com - Kabar mengejutkan datang dari dunia kpop, Mark Lee dikonfirmasi akan mengakhiri kontrak eksklusifnya dengan SM Entertainment.
 
Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh pihak agensi pada 3 April 2026 melalui pernyataan resmi mereka.
 
Dalam pernyataannya, SM Entertainment menyebut bahwa keputusan ini diambil setelah melalui diskusi panjang dan mendalam dengan Mark mengenai masa depan karirnya.
 
Keduanya sepakat untuk mengakhiri kontrak secara baik-baik dengan tanggal resmi berakhir pada 8 April 2026
 
"Setelah melalui diskusi yang cermat dan matang dengan MARK mengenai aktivitasnya di masa depan, kami telah sepakat untuk mengakhiri kontrak eksklusifnya mulai 8 April," tulis SM Entertainment.
 
Seiring dengan berakhirnya kontrak tersebut, Mark juga akan menghentikan seluruh aktivitasnya sebagai bagian dari NCT.
 
Hal ini termasuk keikutsertaannya di dua sub unit populer, yaitu NCT 127 dan NCT DREAM.
 
Sejak debut bersama NCT pada 2016, Mark dikenal sebagai salah satu member dengan kemampuan serba bisa.
 
Ia aktif dalam berbagai aktivitas, mulai dari rap, vokal, hingga penampilan panggung yang konsisten mendapat pujian.
 
SM Entertainment juga menyampaikan rasa terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Mark selama hampir satu dekade bersama mereka.
 
Agensi tersebut menegaskan akan tetap mendukung perjalanan baru sang artis di masa depan.
 
Sementara itu, setelah kepergian Mark, NCT 127 akan melanjutkan aktivitas sebagai grup dengan 7 member. Sedangkan NCT DREAM akan tetap aktif dengan formasi 6 member.
 
Pihak agensi juga memastikan bahwa mereka akan terus mendukung seluruh aktivitas para member NCT kedepannya.
Editor: Novia Tri Astuti
