Aulia Ramadhani
05 April 2026, 15.35 WIB

Jelang Episode Terakhir, Lee Sung Kyung Mengetahui Kebenaran dalam Drama In Your Radiant Season

Pemeran drama In Your Radiant Season . Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com – Menjelang penayangan terakhirnya, drama Korea milik MBC In Your Radiant Season telah merilis foto-foto terbaru

Dikutip dari Soompi, drama romantic ini mengisahkan perbedaan antara Sunwoo Chan (Chae Jong Hyeop), dan Song Ha Ran (Lee Sung Kyung)

Di episode selanjutnya, Sunwoo Chan akhirnya bertukar pesan online dengan Song Ha Ran setelah laptopnya secara tidak sengaja tertukar dengan milik teman sekamarnya, Kang Hyuk Chan (Kwon Do Hyung)

Atas permintaan Kang Hyuk Chan, Sunwoo Chan terus berkomunikasi dengan Song Ha Ran sambil berpura-pura menjadi dirinya

Akhirnya tragedy terjadi saat Kang Hyuk Chan meninggal dalam sebuah ledakan, sementara Sunwoo Chan juga mengalami luka parah.

Tujuh tahun kemudian, setelah bertemu kembali dengan Song Ha Ran, Sunwoo Chan mulai mengungkap ingatan baru di tengah tinnitus dan halusinasi yang berulang

Perkelahian fisik terjadi ketika Sunwoo Chan mengaku kepada Kang Hyuk Chan bahwa ia terus berkomunikasi dengan Song Ha Ran

Cha Su Jin yang kembali ke Korea sebagai dokter magang, menyalahkan Sunwoo Chan sebagai orang yang bertanggung jawab atas kecelakaan itu, ia menghilang tanpa jejak.

Di episode terakhir, sambil memendam rindu Song Ha Ran sendirian tanpa kehadiran Sunwoo Chan dan menemukan buku gambar yang hancur berkeping-keping, dengan tulisan, "Versi percobaan berakhir."

Menghadapi  kebenaran yang tak terduga, Song Ha Ran menyadari bahwa Sunwoo Chan telah berusaha melindunginya hingga akhir hayatnya.

