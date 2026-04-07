Pilih Memaafkan, Azizah Salsha Mau Cabut Laporannya Terhadap Resbob dan Bigmo

Azizah Salsha istri Pratama Arhan yang sedang digugat cerai. (Instagram/@azizahsalsha_)
JawaPos.com - Dua YouTuber kakak beradik yaitu Adimas Firdaus alias Resbob dan Muhammad Jannah alias Bigmo kini menyandang status sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik terkait laporan polisi yang sempat dibuat selebgram Azizah Salsha.
Sang selebgram berencana untuk tidak akan melanjutkan proses hukum terhadap Resbob dan Bigmo. Dia ada rencana untuk mencabut laporan polisi atas kasus tersebut yang saat ini masih sedang bergulir di Bareskrim Polri.
"Iya (kemungkinan laporan polisi dicabut), ditunggu saja," kata Azizah Salsha.
Dia mempertimbangkan menerima proposal perdamaian dari Resbob dan Bigmo dengan mempertimbangkan keseriusan mereka dalam minta maaf dan mau berdamai dengan dirinya atas kesalahan yang telah mereka lakukan.
Azizah Salsha melihat, mereka serius dengan selalu menghubungi orang dekatnya untuk meminta maaf dan mau berdamai. Bahkan, keluarga mereka juga sempat meminta agar Azizah Salsha berkenan memaafkan Resbob dan Bigmo.
Menurut Azizah Salsha, upaya serius yang dilakukan pihak Resbob dan Bigmo menunjukkan penyesalan atas kesalahan yang telah mereka lakukan. Dia pun memutuskan untuk membuka pintu maaf.
"Kalau sudah menunjukkan iktikad baik, pasti aku maafkan. Alangkah baiknya kalau kita bisa selesaikan masalah ini secara kekeluargaan," tutur Azizah Salsha.
Dia juga memutuskan membuka pintu maaf terhadap Resbob dan Bigmo supaya permasalahan bisa cepat selesai, sehingga Azizah Salsha bisa berfokus ke hal-hal yang positif dan produktif ke depannya.
