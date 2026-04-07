Abdul Rahman
07 April 2026, 16.27 WIB

Pilih Memaafkan, Azizah Salsha Mau Cabut Laporannya Terhadap Resbob dan Bigmo

Azizah Salsha istri Pratama Arhan yang sedang digugat cerai. (Instagram/@azizahsalsha_)

JawaPos.com - Dua YouTuber kakak beradik yaitu Adimas Firdaus alias Resbob dan Muhammad Jannah alias Bigmo kini menyandang status sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik terkait laporan polisi yang sempat dibuat selebgram Azizah Salsha.

Sang selebgram berencana untuk tidak akan melanjutkan proses hukum terhadap Resbob dan Bigmo. Dia ada rencana untuk mencabut laporan polisi atas kasus tersebut yang saat ini masih sedang bergulir di Bareskrim Polri.

"Iya (kemungkinan laporan polisi dicabut), ditunggu saja," kata Azizah Salsha.

Dia mempertimbangkan menerima proposal perdamaian dari Resbob dan Bigmo dengan mempertimbangkan keseriusan mereka dalam minta maaf dan mau berdamai dengan dirinya atas kesalahan yang telah mereka lakukan.

Azizah Salsha melihat, mereka serius dengan selalu menghubungi orang dekatnya untuk meminta maaf dan mau berdamai. Bahkan, keluarga mereka juga sempat meminta agar Azizah Salsha berkenan memaafkan Resbob dan Bigmo.

Menurut Azizah Salsha, upaya serius yang dilakukan pihak Resbob dan Bigmo menunjukkan penyesalan atas kesalahan yang telah mereka lakukan. Dia pun memutuskan untuk membuka pintu maaf.

"Kalau sudah menunjukkan iktikad baik, pasti aku maafkan. Alangkah baiknya kalau kita bisa selesaikan masalah ini secara kekeluargaan," tutur Azizah Salsha.

Dia juga memutuskan membuka pintu maaf terhadap Resbob dan Bigmo supaya permasalahan bisa cepat selesai, sehingga Azizah Salsha bisa berfokus ke hal-hal yang positif dan produktif ke depannya.

Artikel Terkait
Tolak Berdamai, Selebgram Azizah Salsha Ingin Kasusnya dengan Bigmo–Resbob Diadili - Image
Entertainment

Tolak Berdamai, Selebgram Azizah Salsha Ingin Kasusnya dengan Bigmo–Resbob Diadili

07 Maret 2026, 20.02 WIB

Resmi! YouTuber Resbob dan Bigmo Tersangka Kasus Pencemaran Nama Baik Azizah Salsha - Image
Infotainment

Resmi! YouTuber Resbob dan Bigmo Tersangka Kasus Pencemaran Nama Baik Azizah Salsha

06 Maret 2026, 18.11 WIB

Resbob Resmi Jadi Tersangka Ujaran Kebencian, Cuma Bisa Tertunduk dan Terancam 10 Tahun Penjara - Image
Kasuistika

Resbob Resmi Jadi Tersangka Ujaran Kebencian, Cuma Bisa Tertunduk dan Terancam 10 Tahun Penjara

17 Desember 2025, 23.49 WIB

Terpopuler

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo - Image
1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

3

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

4

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

5

12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih

6

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

7

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

8

Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming

9

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

10

8 Rekomendasi Lontong Balap Legendaris di Surabaya: Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

