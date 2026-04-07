Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
07 April 2026, 17.44 WIB

Viral Pembeli Burgernya Disiram Tetangga, Aldi Taher Minta Maaf

Aldi Taher - Image

Aldi Taher

JawaPos.com - Usaha burger milik Aldi Taher laris manis diserbu oleh banyak pembeli setelah dia mempromosikannya secara intensif sejak beberapa waktu belakangan. Banyak pembeli sampai rela mengantre untuk membeli burgernya yang terletak di bilangan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Insiden kecil sempat terjadi dimana ada pembeli burger usaha Aldi Taher yang sedang mengantre cukup panjang tiba-tiba saja disiram dengan air oleh tetangga. Kejadian tersebut menjadi sorotan dan viral di media sosial.

Insiden penyiraman pembeli burger di tempat usaha Aldi Taher mengundang sejumlah spekulasi. Ada yang menduga, hal itu terjadi secara tidak sengaja saat tetangga sedang menyiram tanaman dan selangnya ketinggian. Ada juga yang menduga itu sengaja dilakukan karena kerumunan antrean telah mengganggu kenyamanan tetangga.

Terlepas dari hal tersebut, Aldi Taher menyampaikan permintaan maaf atas kejadian tidak menyenangkan yang sempat terjadi di tempat usahanya.

"Aldi minta maaf sama tetangga kalau usaha Aldi mengganggu lingkungan sekitar," ujar Aldi Taher saat ditemui di bilangan Jakarta Selatan, Senin (6/4).

Aldi Taher sambil bercanda menyatakan bahwa insiden penyiraman terhadap kerumunan orang yang sedang mengantre untuk membeli burgernya bukanlah ekspresi kekesalan atau kemarahan dari tetangga.

"Itu siraman cinta, semakin disiram semakin cinta," ceplos Aldi Taher.

Dia menegaskan telah menjalin komunikasi yang intens dengan pengurus RT setempat untuk memastikan usahanya tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Menurut Aldi Taher, sejauh ini tidak ada masalah apa pun tempat usahanya dengan warga sekitar.

Editor: Abdul Rahman
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore