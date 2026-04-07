Abdul Rahman
08 April 2026, 02.53 WIB

Kekecewaan Zaskia Adya Mecca, Sidang Kasus Pemukulan Terhadap Stafnya Dibatalkan Tanpa Pemberitahuan

Artis&nbsp;Zaskia Adya Mecca.

JawaPos.com - Zaskia Adya Mecca menumpahkan kekecewaannya terkait pembatalan atau penundaan jadwal sidang lanjutan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang seharusnya berlangsung hari ini, Selasa (7/4), terkait kasus dugaan pemukulan oleh anggota TNI terhadap staf atau karyawannya.

Zakia Adya Mecca bersama suaminya, Hanung Bramantyo, dan dua orang saksi datang tepat waktu sesuai dengan jadwal sidang tadi pagi. Namun ketika tiba di pengadilan, dia cukup terkejut karena lampu di ruangan mati pertanda tidak ada jadwal persidangan pada hari ini.

"Kaget banget pas sampai di @pengadilanmiliterjakarta nggak ada orang. Hanya ada tukang. Lampu-lampu di ruangan gelap, petugas kami tanya juga kebingungan," tulis Zaskia Adya Mecca dalam unggahannya di Instagram.

Perempuan berhijab itu sangat kaget sidang dibatalkan begitu saja tanpa ada pemberitahuan. Zaskia Adya Mecca memastikan tidak ada pemberitahuan sama sekali terhadap dirinya perihal pembatalan atau penundaan agenda sidang pada hari ini.

"Jadi kami lost, cuma dikabarin suruh datang hari ini jam 10.00. Kami semua datang, tapi enggak ada apa-apa. Sidangnya ditunda, kami enggak diinformasiin. Semua orang bingung," ujar Zaskia.

Menurut Zaskia Adya Mecca, sudah seharusnya ada pemberitahuan apabila terjadi pembatalan atau penundaan agenda sidang kepada para pihak.

"Jujur bingung. Harusnya siapa yang mengabarkan ke kami kalau sidang batal? Lalu kapan lagi kalau di reschedule?," ujar Zaskia Adya Mecca.

Setelah adanya penundaan agenda sidang tanpa ada pemberitahuan, dia kembali dibuat bingung soal kepastian kapan sidang lanjutan akan kembali digelar. Apalagi untuk datang ke pengadilan membutuhkan usaha serius mengingat rumahnya cukup jauh dari lokasi pengadilan.

"Bukannya persidangan ini melibatkan banyak orang? Kenapa kalau cancel orang-orang yang terkait dan dipanggil dilupakan begitu saja? Apa ini hal yang biasa terjadi di persidangan militer?" keluh Zaskia Adya Mecca.

Artikel Terkait
Zaskia Adya Mecca Ungkap Cara Bocah Ini Selamat dari Banjir Aceh, Terjebak di Pohon Mangga 2 Hari Tanpa Makan - Image
Infotainment

Zaskia Adya Mecca Ungkap Cara Bocah Ini Selamat dari Banjir Aceh, Terjebak di Pohon Mangga 2 Hari Tanpa Makan

07 Desember 2025, 02.34 WIB

Ke Aceh Bantu Korban Banjir, Zaskia Adya Mecca dkk Jawab Fitnah dengan Perbuatan - Image
Infotainment

Ke Aceh Bantu Korban Banjir, Zaskia Adya Mecca dkk Jawab Fitnah dengan Perbuatan

04 Desember 2025, 00.37 WIB

Zaskia Adya Mecca Menangis Dengar Curhatan Ibu di Aceh yang Rumahnya Tertimbun Tanah - Image
Infotainment

Zaskia Adya Mecca Menangis Dengar Curhatan Ibu di Aceh yang Rumahnya Tertimbun Tanah

03 Desember 2025, 23.34 WIB

Terpopuler

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo - Image
1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

3

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

4

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

5

12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih

6

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

7

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

8

Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming

9

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

10

8 Rekomendasi Lontong Balap Legendaris di Surabaya: Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

