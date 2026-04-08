Viral! Ji Yoon Eks IZNA Terseret Tuduhan Perilaku Buruk hingga Pencurian

JawaPos.com - Nama Yoon Ji Yoon mantan anggota IZNA, tengah menjadi perbincangan setelah muncul tuduhan serius di komunitas online Korea.

Seorang akun anonim mengklaim adanya perilaku bermasalah yang terjadi saat masa trainee.

Menurut laporan tersebut, akun yang mengaku pernah menjadi trainee mengungkap pengalaman pribadi selama berada di agensi yang sama.

Ia menyebut pernah tinggal di asrama bersama beberapa trainee lain termasuk member MEOVV.

Dalam pengakuannya, Ji Yoon dituduh mengambil sejumlah barang milik trainee lain. Barang-barang tersebut disebut termasuk hoodie dari Chrome Hearts, kacamata dari brand CELINE serta pakaian dari BAPE.

"Selama waktu itu, Yoon Ji-yoon mencuri jaket hoodie Chrome Hearts milik Gawon (unnie), kacamata hitam kupu-kupu CELINE, dan sweatshirt BAPE," tulis pemilik akun X @yoonjiyoon____ yang kini sudah dihapus.

Tak hanya itu, ia juga dituduh menunjukkan sikap tidak menyenangkan terhadap trainee lain. Beberapa pernyataan menyebut adanya komentar merendahkan saat evaluasi bulanan yang dinilai menyakiti trainee lain.

Akun tersebut juga mengklaim bahwa Ji Yoon kerap meminta trainee junior melakukan tugas-tugas kecil.

"Seperti memanaskan dada ayam di microwave dan membawanya kepadanya, atau mengambil air," terangnya yang dikutip dari Daebak Tokyo.

Lebih lanjut, percakapan yang diduga berasal dari KakaoTalk juga dibagikan sebagai bukti pendukung.

Dalam percakapan itu, disebutkan bahwa banyak trainee mengetahui dugaan perilaku tersebut, meski tidak semua berani mengungkapkannya.

Selain itu, muncul pula klaim dari individu lain yang mengaku pernah menjadi trainee di agensi berbeda.

Ia menyebut bahwa sejak awal, mantan member IZNA tersebut terlihat memiliki perlakuan khusus dari pihak perusahaan.

Individu tersebut juga mengklaim bahwa jadwal latihan tidak dijalani dengan disiplin. Bahkan disebutkan adanya sikap meremehkan trainee lain yang sama-sama berjuang untuk debut.

Meski berbagai tuduhan telah beredar luas hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak terkait.