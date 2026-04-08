Clara Shinta Minta Maaf Usai Sebar Bukti Video Call Tak Senonoh Suaminya dengan Wanita Lain

Selebgram Clara Shinta. (Instagram: clarashintareal)
JawaPos.com - Selebgram Clara Shinta sempat membongkar dugaan perselingkuhan suaminya, Alexander Assad, dengan wanita lain diduga bernama Tri Indah R. Dugaan perselingkuhan tersebut berdasarkan bukti video call tak senonoh dilakukan Alexander dengan wanita yang tampak bertelanjang atau tidak mengenakan busana.
Clara Shinta merasa tindakannya tersebut merupakan suatu kesalahan karena mengandung unsur pornografi. Oleh karena itu, dia pun menyampaikan permintaan maaf ke publik atas kesalahan yang telah dia lakukan.
"Dengan kerendahan hati, penuh penyesalan dan niat baik, izinkan saya menyampaikan permintaan maaf atas kesalahan saya terhadap publik yang telah mengakibatkan banyak orang telah mengkonsumsi berita bersifat pribadi yang tidak layak untuk di bagikan di sosial media," ujar Clara Shinta di Instagram.
Dia mengaku mengunggah postingan tak senonoh suaminya karena emosional tidak mampu mengendalikan diri sendiri usai melihat bukti. Clara Shinta mengaku tidak dapat berpikir dengan jernih ketika menghadapi kenyataan pahit yang melukai hatinya.
"Itu adalah kekhilafan saya," aku selebgram dengan jumlah followers mencapai 2,3 juta.
Setelah kejadian ini, Clara Shinta mengaku akan memulai kehidupan yang baru, memperbaiki diri, bekerja dengan baik, dan akan fokus untuk membahagiakan anak-anak.
"Karena mereka lah sumber kebahagiaan dan kekuatan saya," ujar Clara Shinta.
Selain minta maaf, Clara Shinta juga menghapus konten tak senonoh suaminya di Instagram meskipun unggahan itu telah disensor.
"Sebagai bentuk tanggung jawab, saya juga akan menghapus konten yang tidak pantas itu dari media sosial saya. Saya sadar saya tidak mau memelihara luka itu lebih lama lagi, dan tidak mengizinkan hal yang tidak lazim dan. melanggar asusila mengotori halaman feeds saya," katanya.
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji
Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming
9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga
Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini!
Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang
5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?
Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian