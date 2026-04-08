Clara Shinta Minta Maaf Usai Sebar Bukti Video Call Tak Senonoh Suaminya dengan Wanita Lain

JawaPos.com - Selebgram Clara Shinta sempat membongkar dugaan perselingkuhan suaminya, Alexander Assad, dengan wanita lain diduga bernama Tri Indah R. Dugaan perselingkuhan tersebut berdasarkan bukti video call tak senonoh dilakukan Alexander dengan wanita yang tampak bertelanjang atau tidak mengenakan busana.

Clara Shinta merasa tindakannya tersebut merupakan suatu kesalahan karena mengandung unsur pornografi. Oleh karena itu, dia pun menyampaikan permintaan maaf ke publik atas kesalahan yang telah dia lakukan.

"Dengan kerendahan hati, penuh penyesalan dan niat baik, izinkan saya menyampaikan permintaan maaf atas kesalahan saya terhadap publik yang telah mengakibatkan banyak orang telah mengkonsumsi berita bersifat pribadi yang tidak layak untuk di bagikan di sosial media," ujar Clara Shinta di Instagram.

Dia mengaku mengunggah postingan tak senonoh suaminya karena emosional tidak mampu mengendalikan diri sendiri usai melihat bukti. Clara Shinta mengaku tidak dapat berpikir dengan jernih ketika menghadapi kenyataan pahit yang melukai hatinya.

"Itu adalah kekhilafan saya," aku selebgram dengan jumlah followers mencapai 2,3 juta.

Setelah kejadian ini, Clara Shinta mengaku akan memulai kehidupan yang baru, memperbaiki diri, bekerja dengan baik, dan akan fokus untuk membahagiakan anak-anak.

"Karena mereka lah sumber kebahagiaan dan kekuatan saya," ujar Clara Shinta.

Selain minta maaf, Clara Shinta juga menghapus konten tak senonoh suaminya di Instagram meskipun unggahan itu telah disensor.