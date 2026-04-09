Series Tante Sonya Kisahkan Age-Gap Romance, Maxime Bouttier Akui Mirip dengan Kisah Hidupnya

JawaPos.com - Series Tante Sonya saat ini sedang dalam proses produksi, digarap hasil kerja sama antara WeTV Indonesia dengan rumah produksi RAPI Films.

Tanda dimulainya produksi series Tante Sonya, dengan adanya acara tumpengan sekaligus doa bersama melibatkan puluhan anak yatim. Acara tersebut dihadiri produser, sutradara, dan para pemain. Acara tumpengan digelar di kantor RAPI Films, Jakarta, Rabu (8/4).

Series Tante Sonya mengangkat cerita tentang age-gap romance. Serial dengan 10 episode ini diadaptasi dari sebuah film legendaris era 90-an berjudul Catatan Harian Tante Sonya.

Cerita series Tante Sonya berfokus pada Sonya (diperankan oleh Raihaanun), seorang wanita karier sukses dengan usia sekitar 42 tahun. Dia kemudian dipertemukan kembali oleh takdir dengan Ben (Maxime Bouttier), seorang pemuda berusia 28 tahun yang pernah hadir di masa lalunya.

Febriamy Hutapea selaku Executive Producer & Country Head WeTV Indonesia mengatakan, series ini menarik karena mengangkat sudut pandang berbeda tentang age-gap romance unik dimana pihak perempuan lebih tua daripada si lelaki.

"Perempuan yang mulai berumur sering kali merasa insecure, ragu, dan tidak pantas jatuh cinta lagi karena usianya, serta trauma cinta di masa lalu. Cerita ini mengingatkan kita bahwa perempuan boleh jatuh cinta lagi, bahagia lagi, bahkan diperjuangkan oleh laki-laki yang lebih muda,” kata Febriamy dalam jumpa pers di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (8/4).

Maxime Bouttier mengakui cerita Tante Sonya ada kemiripan dengan kisah hidup pribadinya di dunia nyata, dimana dia menemukan cinta sejati seorang perempuan yang lebih dewasa, aktris Luna Maya.

"Mungkin kenapa bisa masuk ke project ini karena pengalaman seperti itu sudah cukup kali ya," kata Maxime Bouttier sambil tersenyum.