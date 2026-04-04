Film Warung Pocong: Alami Masalah Keuangan, Terjebak Teror Mematikan

JawaPos.com - Film horor komedi Warung Pocong menghadirkan cerita yang dekat dengan masalah dan tantangan yang dialami oleh banyak orang, terutama generasi sandwich dimana mereka tidak hanya berjuang untuk diri sendiri, tapi juga harus menanggung beban keuangan keluarga.

Film yang dibintangi 3 komedian yaitu Fajar Nugra, Sadana Agung, dan Randhika Djamil ini menceritakan tentang tiga pemuda bernama Kartono, Agus, dan Makmur. Mereka sedang berada di titik terendah dalam hidup usai terjebak dalam masalah finansial, terjerat utang hingga investasi bodong.

Di tengah situasi sulit tersebut, mereka pun tergiur untuk menerima pekerjaan menjadi penjaga warung di sebuah desa terpencil dengan gaji bernilai fantastis mencapai Rp 50 juta setiap bulannya.

Siapa sangka, pekerjaan itu ternyata menjadi teror yang mematikan bagi mereka. Bukan mendapat gaji bernilai fantastis sebagaimana dijanjikan, nyawa mereka yang justru menjadi taruhan.

Fajar Nugra mengatakan, film Warung Pocong relate dengan kehidupan banyak orang sekarang ini, terutama bagi sandwich generation.

"Cerita dari Warung Pocong ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Banyak orang pernah atau mungkin sedang mengalaminya, tapi dikemas dengan ringan dan menghibur,” kata Fajar Nugra di bilangan Epicentrum, Rasuna Said, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Fajar Nugra mengakui karakter Kartono yang diperankannya dalam film ini memiliki kedekatan dengan dirinya secara personal. Dia blak-blakan mengatakan pernah mengalami tekanan finansial cukup hebat beberapa tahun silam.

Fajar Nugra sempat berada di titik dimana dirinya merasakan himpitan ekonomi yang cukup hebat. Dia hanya memiliki uang sekitar Rp 8 ribu di kantong.