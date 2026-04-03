Abdul Rahman
03 April 2026, 21.44 WIB

Banyak Penonton Menangis Saat Nobar Film Ayah, Ini Arahnya Kemana, Ya?

Jumpa pers film Ayah, Ini Arahnya Kemana, Ya?. (Abdul Rahman/JawaPos.com)

JawaPos.com - Awak media melakukan sesi nonton bareng (nobar) film Ayah, Ini Arahnya Kemana, Ya? di bilangan Epicentrum Rasuna Said Jakarta Selatan, Kamis (2/4). Film arahan sutradara Kuntz Agus tersebut akan tayang serentak di bioskop Tanah Air mulai 9 April 2026.

Banyak yang menangis saat menonton film drama keluarga yang dibintangi Mawar de Jongh, Rey Bong, Dwi Sasono, hingga Unique Priscilla. Mereka larut dalam alur cerita dengan kedalaman emosi intens yang dihadirkan.

Untuk mendapatkan chemistry dengan kedalaman emosi, para pemainnya seperti Mawar de Jongh, Rey Bong, dan Unique Priscilla ternyata membutuhkan proses untuk menyamakan emosi dan suasana saat menjalani syuting.

Rey Bong mengatakan, untuk menghadirkan rasa terutama di adegan-adegan yang cukup emosional, dia memiliki cara khusus. Dia tidak banyak berbicara dengan pemain lain selama di lokasi syuting.

"Ketika di set nggak banyak bicara. Ada beberapa scene kita hanya butuh lihat mata satu sama lain dan yang paling peka itu mama (Unique Priscilla). Mama sangat menjaga Darin dan Dira baik di set atau di luar set," kata Rey Bong.

Salah satu tantangan yang dia rasakan dalam film Ayah, Ini Arahnya Kemana, Ya?, adalah harus berperan sebagai anak rebel. Sedangkan Rey Bong di kehidupan nyata sama sekali bukan anak yang seperti itu.

Unique Priscilla di tempat yang sama membenarkan pernyataan Rey Bong. Dia menyatakan proses penyamaan frekuensi emosi dengan pemain lain cukup hanya dengan interaksi nonverbal. Namun menariknya, Mawar De Jongh dan Rey Bong yang berperan sebagai anak-anaknya, langsung bisa menemukan gelombang emosi yang sama.

"Di beberapa scene yang emosinya lumayan sulit, menjadi mudah ketika bebannya kita pikul sama-sama," katanya.

"Sesimpel ketika membutuhkan lawan main untuk memberikan energi, hanya dengan tatapan mata kita sudah dapat rasanya. Ketika aku panggil mereka datang, kita berpegangan tangan, itu sudah bisa berjalan dengan baik. Aku mau bilang terima kasih ke Rey dan Mawar yang sudah bekerja sama dengan baik," imbuh Unique Priscilla.

