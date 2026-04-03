Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
03 April 2026, 18.12 WIB

Bukan Karena Tak Laku, Ini Alasan Pinkan Mambo Nyanyi di Pinggir Jalan

Pinkan Mambo saat membeberkan dirinya turut andil menjebloskan suaminya, Steve Wantania, yang akhirnya dipenjara selama 9 tahun. (abdul rahman/jawapos.com)

JawaPos.com - Aksi Pinkan Mambo bernyanyi dan berjoget di pinggir jalan sambil melakukan live di media sosial menjadi sorotan publik. Ada netizen penasaran seperti apa kehidupan dia sebenarnya sampai harus bernyanyi di pinggir jalan menunggu saweran dari orang-orang.

Pinkan Mambo menegaskan bahwa dirinya bernyanyi di pinggir jalan bukan karena tidak laku sebagai penyanyi. Dia mengaku masih mendapat sejumlah job manggung sampai sekarang.

"Orang yang negative thinking nggak usah ngundang Pinkan, harga aku tetap Rp 200 juta," ujar Pinkan Mambo.

Dia mengaku penghasilannya masih lumayan besar dari job menyanyi di sejumlah acara panggung offair. Dia bahkan sesumbar masih akan menaikkan tarif manggungnya untuk menunjukkan bahwa ia termasuk penyanyi yang memang memiliki kualitas.

Pinkan Mambo mengungkapkan alasan kenapa dirinya memilih jalan berbeda dari para penyanyi pada umumnya, tampil di pinggir jalan di wilayah Tangerang sambil melakukan live di media sosial. Pinkan Mambo sengaja melakukan hal tersebut untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda kepada penggemar.

"Kenapa live di jalan? Karena aku sudah bosan nyanyi di panggung," kata Pinkan Mambo.

Pinkan mendapatkan penghasilan sampai puluhan juta rupiah setiap kali manggung di jalan raya selama beberapa jam beraksi.

Selain mendapat saweran dari warga yang melihatnya secara langsung di pinggir jalan, Pinkan Mambo juga mendapat penghasilan dari hasil saweran para penonton di media sosial.

Di sisi lain, dia juga mengungkapkan target ambisiusnya di dunia musik yang akan berusaha digapai di masa yang akan datang. Pinkan Mambo ingin tampil nyanyi di berbagai negara. Dia sadar betul hal ini bukan perkara mudah, tapi bukan tidak mungkin apabila diusahakan secara serius.

Editor: Abdul Rahman
Tags
Artikel Terkait
Pinkan Mambo Ngamen di Jalan, Michelle Ashley: Mami Downgrade Sejak Nikah Lagi - Image
Entertainment

Pinkan Mambo Ngamen di Jalan, Michelle Ashley: Mami Downgrade Sejak Nikah Lagi

03 April 2026, 04.53 WIB

Marion Jola Terjun ke Dunia Lawak, Jadi Merasa Tidak Cantik? - Image
Entertainment

Marion Jola Terjun ke Dunia Lawak, Jadi Merasa Tidak Cantik?

01 April 2026, 15.26 WIB

Cerita Marion Jola Bikin Gempar Satu Kupang Sebelum Jadi Artis - Image
Entertainment

Cerita Marion Jola Bikin Gempar Satu Kupang Sebelum Jadi Artis

01 April 2026, 03.42 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore