Bukan Karena Tak Laku, Ini Alasan Pinkan Mambo Nyanyi di Pinggir Jalan

JawaPos.com - Aksi Pinkan Mambo bernyanyi dan berjoget di pinggir jalan sambil melakukan live di media sosial menjadi sorotan publik. Ada netizen penasaran seperti apa kehidupan dia sebenarnya sampai harus bernyanyi di pinggir jalan menunggu saweran dari orang-orang.

Pinkan Mambo menegaskan bahwa dirinya bernyanyi di pinggir jalan bukan karena tidak laku sebagai penyanyi. Dia mengaku masih mendapat sejumlah job manggung sampai sekarang.

"Orang yang negative thinking nggak usah ngundang Pinkan, harga aku tetap Rp 200 juta," ujar Pinkan Mambo.

Dia mengaku penghasilannya masih lumayan besar dari job menyanyi di sejumlah acara panggung offair. Dia bahkan sesumbar masih akan menaikkan tarif manggungnya untuk menunjukkan bahwa ia termasuk penyanyi yang memang memiliki kualitas.

Pinkan Mambo mengungkapkan alasan kenapa dirinya memilih jalan berbeda dari para penyanyi pada umumnya, tampil di pinggir jalan di wilayah Tangerang sambil melakukan live di media sosial. Pinkan Mambo sengaja melakukan hal tersebut untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda kepada penggemar.

"Kenapa live di jalan? Karena aku sudah bosan nyanyi di panggung," kata Pinkan Mambo.

Pinkan mendapatkan penghasilan sampai puluhan juta rupiah setiap kali manggung di jalan raya selama beberapa jam beraksi.

Selain mendapat saweran dari warga yang melihatnya secara langsung di pinggir jalan, Pinkan Mambo juga mendapat penghasilan dari hasil saweran para penonton di media sosial.