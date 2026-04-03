Abdul Rahman
04 April 2026, 04.19 WIB

Alasan Sutradara Pilih Laura Basuki Bintangi Film Yohanna

Jumpa pers film Yohanna yang dibintangi Laura Basuki. (Abdul Rahman/JawaPos.com) - Image

Jumpa pers film Yohanna yang dibintangi Laura Basuki. (Abdul Rahman/JawaPos.com)

JawaPos.com - Film Yohanna dibintangi oleh Laura Basuki yang merupakan salah satu aktris kenamaan Tanah Air.  Dalam film yang akan tayang di bioskop mulai 9 April 2026 itu, ia memerankan karakter sebagai Yohanna.

Razka Robby Ertanto selaku sutradara menyatakan bahwa pemilihan Laura Basuki sebagai pemeran kunci di film ini melalui pertimbangan yang cukup matang. Dia membutuhkan sosok aktris yang memiliki kualitas akting mumpuni mengingat proses syuting filmnya dilakukan kurang dari 2 minggu.

"Kita butuh aktor yang benar-benar berkualitas karena kita syutingnya hanya 10 hari. Setelah kita lihat, cuma Laura Basuki yang bisa mainin semua karakter up and down-nya Yohanna," kata Robby Ertanto di bilangan Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (3/4).

Setelah melakukan komunikasi dengan Laura Basuki dan diberikan gambaran cerita tentang film Yohanna, gayung bersambut. Tanpa pikir panjang aktris 38 tahun itu menyatakan kesediaannya untuk terlihat dalam film ini.

Laura Basuki mengaku tertarik dengan karakter Yohanna yang mengalami pergolakan batin cukup hebat ketika dihadapkan dengan tatanan sosial yang terlihat tidak adil.  

"Ketika membaca naskah skenario film ini, aku melihat Yohanna mengalami pergolakan batin. Dia percaya Tuhan tapi kadang dia merasa ragu, kok dunia kadang nggak adil, dan itu wajar. Setiap manusia pasti pernah mengalami pergolakan batin seperti ini," kata Laura Basuki.

Dia mengaku sangat menikmati proses syuting film Yohanna yang lokasi syutingnya di wilayah Sumba. Bukan hanya terpesona oleh keindahan alamnya, Laura Basuki juga sangat senang bisa beradu akting bersama sejumlah aktor anak-anak dari sana.

"Tadinya aku mau memberikan wawasan akting kepada mereka, tapi ternyata justru aku yang belajar dari mereka. Mereka begitu jujur, mereka bermain, apa yang ada di diri mereka dikeluarin semua," kata Laura Basuki.

Dia juga menyatakan, beradu akting dengan anak-anak Sumba memang sangat diinginkannya. Laura Basuki bersyukur keinginan tersebut akhirnya terwujud lewat film Yohanna.

