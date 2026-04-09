Pengadilan Jatuhkan Hukuman 15 Tahun Penjara kepada Pemasok Ketamin dalam Kasus Matthew Perry

Matthew Perry (AP News)
JawaPos.com – Seorang wanita bernama Jasveen Sangha dijatuhi hukuman 15 tahun penjara atas perannya dalam memasok obat terlarang ilegal.
Dilansir dari laman AP News pada Kamis (9/4), Obat terlarang tersebut terkait dengan kematian aktor Matthew Perry pada tahun 2023. Putusan ini dijatuhkan dalam sidang pengadilan federal pada Rabu waktu setempat.
Sangha dinyatakan bersalah setelah mengaku atas lima dakwaan kejahatan obat terlarang. Dakwaan tersebut meliputi distribusi ketamin ilegal dan keterlibatannya dalam kematian Perry.
Pengakuan tersebut disampaikan dalam proses hukum yang berlangsung sejak penangkapannya pada 2024.
Dalam persidangan, Sangha menyampaikan penyesalannya atas tindakan yang dilakukannya. Ia mengakui bahwa keputusannya merupakan kesalahan besar yang berujung tragis. Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan hakim dengan mengenakan pakaian tahanan.
Hakim Distrik Sherilyn Garnett menyetujui tuntutan jaksa dan menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara.
Putusan tersebut mempertimbangkan peran signifikan Sangha dalam distribusi obat terlarang. Hakim juga menilai bahwa tindakannya berkontribusi langsung terhadap kematian korban.
Selain itu, pengadilan menyoroti bahwa Sangha tetap menjual ketamin setelah kematian Perry. Hal ini dinilai menunjukkan kurangnya penyesalan dan menjadi faktor pemberat hukuman.
Fakta tersebut memperkuat keputusan hakim untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat.
Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan jaringan distribusi narkoba yang kompleks. Sangha diketahui memasok ketamin melalui perantara hingga akhirnya sampai kepada Perry.
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini!
8 Kuliner Tempat Seafood Termantul di Surabaya yang Wajib Dicoba Pecinta Makanan Laut
Mahasiswi Jadi Korban Pelecehan oleh Dosen, Begini Tanggapan Rektor Universitas Budi Luhur
Prediksi Line Up Real Madrid Kontra Bayern Munchen: Kylian Mbappe dan Vinicius di Lini Serang
5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?