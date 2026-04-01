R. Nurul Fitriana Putri
02 April 2026, 04.07 WIB

Pelaporan SPT Tembus 10,5 Juta, Aktivasi Coretax DJP Capai 17,5 Juta Wajib Pajak

ilustrasi. Pelaporan SPT Tembus 10,5 Juta, Aktivasi Coretax DJP Capai 17,5 Juta Wajib Pajak. (Istimewa)

JawaPos.com – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat hingga batas akhir pelaporan pada 31 Maret 2026 pukul 24.00 WIB, jumlah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) mencapai 10.530.651.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menyampaikan bahwa angka tersebut mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

“Progres pelaporan SPT Tahunan PPh untuk periode s.d. 31 Maret 2026 (Tahun Pajak 2025), tercatat 10.530.651 SPT,” ujar Inge dalam keterangannya, Rabu (1/4).

Jika dirinci berdasarkan jenis wajib pajak dengan tahun buku Januari–Desember, Inge menyebut bahwa pelaporan didominasi oleh wajib pajak orang pribadi karyawan sebanyak 9.214.182 SPT.

Kemudian disusul oleh wajib pajak orang pribadi nonkaryawan sebanyak 1.100.876 SPT. Sementara itu, dari kalangan badan usaha, tercatat 213.492 SPT badan dengan mata uang rupiah dan 159 SPT badan dalam denominasi dolar AS.

Adapun untuk wajib pajak dengan tahun buku berbeda yang mulai dilaporkan sejak 1 Agustus 2025, terdapat tambahan 1.912 SPT badan rupiah dan 30 SPT badan dolar AS.

Tak hanya itu, transformasi digital perpajakan melalui sistem Coretax DJP juga menunjukkan progres signifikan. Hingga akhir Maret 2026, jumlah wajib pajak yang telah mengaktivasi akun Coretax mencapai 17.551.174.

“Jumlah tersebut terdiri dari 16.489.868 wajib pajak orang pribadi, 970.529 wajib pajak badan, 90.550 wajib pajak instansi pemerintah, serta 227 wajib pajak PMSE,” jelas Inge.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi memperpanjang batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi yang semula jatuh pada 31 Maret 2026, menjadi 30 April 2026.

Artikel Terkait
Purbaya Temukan Masalah Baru di Coretax, Juga Akui Desain Coretax Belum Ramah Pengguna - Image
Ekonomi

Purbaya Temukan Masalah Baru di Coretax, Juga Akui Desain Coretax Belum Ramah Pengguna

28 Maret 2026, 00.08 WIB

Batas Akhir Lapor Sebentar Lagi! Masyarakat Diajak Lapor Pajak Lebih Mudah dan Aman via Coretax - Image
Ekonomi

Batas Akhir Lapor Sebentar Lagi! Masyarakat Diajak Lapor Pajak Lebih Mudah dan Aman via Coretax

26 Maret 2026, 05.11 WIB

Pelaporan SPT Tembus 8,78 Juta, Aktivasi Akun Coretax DJP Capai 16,6 Juta - Image
Ekonomi

Pelaporan SPT Tembus 8,78 Juta, Aktivasi Akun Coretax DJP Capai 16,6 Juta

23 Maret 2026, 18.52 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

