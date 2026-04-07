Serap Rekomendasi BPK 91,48 Persen, Komdigi Pastikan Anggaran Tepat Sasaran

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Ismail. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan bahwa pengendalian penggunaan anggaran negara kini semakin tepat sasaran, seiring capaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mencapai 91,48 persen.
Hasil tersebut menempatkan Kemkomdigi sebagai salah satu instansi dengan tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di atas 90 persen pada semester I 2025, khususnya untuk kategori lembaga dengan pagu anggaran lebih dari Rp1 triliun.
Sekretaris Jenderal Ismail menyampaikan bahwa tindak lanjut atas temuan BPK tidak hanya sebatas kewajiban administratif, melainkan menjadi upaya nyata untuk memastikan anggaran negara kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Setiap rekomendasi kami tindaklanjuti agar penggunaan anggaran semakin tepat sasaran dan berdampak langsung ke masyarakat,” ujarnya di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (7/4).
Ia menambahkan, pembenahan tata kelola ini berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas berbagai program, mulai dari perluasan akses internet, dukungan terhadap UMKM digital, hingga penguatan perlindungan masyarakat di ruang digital.
Melalui perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan, kementerian mampu menekan potensi pemborosan, mempercepat pelaksanaan program, serta menjaga kelancaran layanan publik.
“Capaian ini menjadi pengingat bagi kami untuk menjaga disiplin. Setiap rupiah harus memberi manfaat nyata,” tegasnya.
Kemkomdigi memastikan bahwa pengelolaan anggaran yang lebih tertib akan mendorong percepatan program prioritas, sehingga masyarakat dapat menikmati layanan digital yang lebih merata, aman, dan mudah diakses.
Pembenahan tata kelola keuangan tersebut turut mempercepat implementasi strategi Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga.
Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga
Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji
12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih
Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian
Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh
Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
8 Rekomendasi Lontong Balap Legendaris di Surabaya: Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik