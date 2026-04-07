Soal Wacana Pemotongan Gaji Menteri 25 Persen, Airlangga Sebut Belum Pernah Dibahas

JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, wacana pemotongan gaji menteri hingga saat ini belum dibahas di lembaganya.

"Belum pernah kita bahas," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dilansir dari Antara, Selasa (7/4).

Menurut Airlangga, pembahasan tersebut sebelumnya sempat muncul, namun belum masuk dalam agenda pembahasan.

"Nanti kita lihat, waktu itu ada pembahasan, tapi kita monitor saja," ujarnya.

Airlangga lalu meminta wartawan untuk menanyakan kepada pihak yang pertama kali mengemukakannya wacana tersebut.

"Mungkin yang menyampaikan saja yang waktu itu kan, ditanyakan kepada yang bersangkutan," katanya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga mengatakan wacana pemotongan gaji menteri masih belum dibahas.

"Belum, belum," ujarnya.