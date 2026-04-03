Video Call Prajurit di UNIFIL Pasca Serangan 29-30 Maret, Panglima TNI Agus Subiyanto: Tetap Semangat

JawaPos.com - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengunggah rekaman video yang menunjukkan komunikasi antara dirinya dengan prajurit TNI di United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

Dalam video yang diunggah di akun media sosial resminya, Agus memotivasi para prajurit agar tetap semangat.

Pesan itu disampaikan oleh Agus saat melakukan video call dengan salah seorang prajurit TNI. Dia meminta agar moril para prajurit terus dijaga.

Mengingat belum lama ini mereka kehilangan 3 orang rekan sejawat yang gugur saat bertugas dalam misi menjaga perdamaian dunia.

”Jaga moril prajurit yang ada di sana, tetap laksanakan pengamanan intern, masuk ke bunker-bunker dan tidak ada kegiatan lagi keluar. Selamat bertugas, tetap semangat,” pesan Agus dikutip pada Jumat (3/4).

Dalam unggahan yang sama, Agus menuliskan pesan bahwa para prajurit TNI harus memprioritaskan keselamatan di daerah penugasan di Lebanon Selatan.

Dia ingin para prajurit TNI yang bertugas di Lebanon tetap aman dan terlindungi. Sehingga tugas negara di kancah dunia dapat terlaksana.

”Semoga seluruh prajurit senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, diberikan kekuatan dan keteguhan hati dalam menjalankan tugas, serta keselamatan di setiap langkah pengabdian. Doa kami menyertai setiap langkah kalian,” tulis orang nomor satu di tubuh TNI tersebut.

Sebelumnya diberitakan bahwa untuk menghormati 3 prajurit TNI, UNIFIL memberikan penghormatan terakhir melalui Upacara Memorial Service di Hanggar Lebanese Air Force, Beirut.