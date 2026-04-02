Zalzilatul Hikmia
02 April 2026, 23.35 WIB

Israel Bantah Serang Pasukan UNIFIL, Indonesia Murka di Sidang DK PBB

Personel United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) melintas di dekat pos militer Lebanon di Naqoura, Lebanon selatan, 27 Maret (Al Jazeera)

JawaPos.com – Israel membantah tudingan menjadi dalang penyerangan di pos The UN Interim Force in Lebanon (UNIFIL), Lebanon Selatan yang menewaskan tiga peacekeeper dan melukai sejumlah pasukan lainnya.

Hal ini disampaikan oleh Perwakilan Permanen Israel untuk PBB Danny Danon dalam Sidang Darurat Dewan Keamanan PBB (DK PBB) mengenai situasi Lebanon, pada Selasa (31/3).

Sidang darurat ini diselenggarakan atas desakan Indonesia bersama Prancis, sebagai wujud komitmen panjang Indonesia terhadap operasi perdamaian PBB. 

Meski menyampaikan ucapan belasungkawa, sejak awal Danon sudah dalam posisi defensif sambil menyalahkan Hizbullah.

Dia mengklaim kelompok Hizbullah yang bertanggung jawab atas serangan terhadap pasukan UNIFIL, yang telah menewaskan tiga prajurit TNI.

Dia menyebut, pasukan UNIFIL terkena alat peledak Hizbullah dalam sebuah insiden di dekat Bani Hayyan.

Selain itu, penembakan terhadap posisi UNIFIL di dekat Adchit al-Qusayr pada tanggal 29 Maret, yang menyebabkan gugurnya penjaga perdamaian UNIFIL secara tragis, juga dituding dilakukan oleh kelompok tersebut. 

“IDF (Pasukan Pertahanan Israel) tidak melepaskan tembakan di sekitar lokasi tersebut. Situasinya sangat kompleks. Keadaan berubah dengan sangat cepat dan berbahaya,” ujarnya disimak dari UN web TV.

Menurut dia, pihaknya tidak menginginkan eskalasi tersebut. Justru Hizbullah yang memulai dengan menembaki pasukan Israel dengan alasan membalas kematian pemimpin tertinggi Iran. 

“Hizbullah telah melakukan serangan terkoordinasi terhadap warga sipil Israel atas arahan dari Teheran. Lebih dari 5.000 roket, rudal, dan drone telah ditembakkan kepada rakyat kami. Banyak dari serangan ini diluncurkan dari daerah selatan Sungai Litani,“ jelasnya.

Artikel Terkait
Bertambah Lagi, 2 Prajurit TNI Gugur dalam Tugas Bersama UNIFIL di Lebanon Selatan - Image
Nasional

Bertambah Lagi, 2 Prajurit TNI Gugur dalam Tugas Bersama UNIFIL di Lebanon Selatan

31 Maret 2026, 15.02 WIB

Menlu Kutuk Serangan Israel ke Lebanon Usai Personel TNI di UNIFIL Gugur - Image
Internasional

Menlu Kutuk Serangan Israel ke Lebanon Usai Personel TNI di UNIFIL Gugur

31 Maret 2026, 03.43 WIB

TNI Gugur di Lebanon, Sekjen PBB Kecam Keras Serangan ke Pasukan UNIFIL - Image
Internasional

TNI Gugur di Lebanon, Sekjen PBB Kecam Keras Serangan ke Pasukan UNIFIL

31 Maret 2026, 00.58 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

