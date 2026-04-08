Jaga Stabilitas Nasional, Puspom TNI Tegaskan Sinergi dan Komitmen Bersama Divpropam Polri

Jajaran Puspom TNI dan Propam Polri menegaskan komitmen dan sinergi untuk mendukung stabilitas nasional. (Istimewa)
JawaPos.com - Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI bersama Divisi Propam (Divpropam) Polri menegaskan sinergi dan komitmen bersama. Hal itu ditunjukkan melalui kegiatan Halal Bihalal pasca Idul Fitri 1447 Hijriah pada Rabu (8/4). Kedua institusi memastikan terus menjaga stabilitas nasional.
Dalam agenda tersebut, turut hadir Komandan Puspom TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto, Komandan Puspomad Mayjen TNI Eka Wijaya Permana, Komandan Puspomal Mayjen TNI (Mar) Harry Indarto, Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Kadim, dan jajaran pejabat Puspom TNI serta Divpropam Polri.
”TNI dan Polri merupakan satu kesatuan yang merepresentasikan negara di mata masyarakat, sehingga sinergitas yang solid menjadi kunci menjaga kepercayaan publik,” kata Irjen Abdul Karim kepada awak media di Jakarta.
Menurut jenderal bintang dua Polri tersebut, tantangan tugas saat ini menuntut kesiapan dan respons cepat seluruh elemen bangsa. Termasuk jajaran Puspom TNI dan Divpropam Polri. Hal senada disampaikan oleh Mayjen TNI Eka Wijaya Permana.
Jenderal bintang dua TNI AD itu menekankan pentingnya menjaga kebersamaan serta kesamaan langkah dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan sinergi antara Puspom TNI dengan Divisi Propam Polri semakin kuat dalam mendukung stabilitas nasional, meningkatkan rasa aman, dan kepercayaan masyarakat.
Baca Juga:Dampak Konflik Timteng, Prabowo Minta Potensi Kenaikan Biaya Haji 2026 Tak Dibebankan ke Jemaah
Kedua institusi yang memiliki tugas untuk menegakan aturan di jajaran TNI dan Polri tersebut mengakui bahwa dinamika tugas mereka saat ini semakin kompleks. Karena itu, pertemuan hari ini menjadi momentum strategis untuk mempererat komunikasi dan koordinasi antara TNI dengan Polri dalam menghadapi dinamika tugas tersebut.
Tidak hanya di Jakarta, jajaran Puspom TNI dan Propam Polri melakukan kegiatan serupa di berbagai daerah. Misalnya di Detasemen Pom (Denpom) II/2 Jambi dan Propam Polda Jambi. Komandan Denpom II/2 Jambi Letkol Cpm Deka Piro Sandira bertemu dengan Kabid Propam Polda Jambi Kombes Darno dalam acara Halal Bihalal dan Silaturahmi.
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji
Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming
9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga
Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini!
Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang
5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?
Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian