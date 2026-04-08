Israel Dukung Gencatan Senjata AS-Iran, tapi Tetap Gempur Lebanon

JawaPos.com - Dukungan Israel terhadap keputusan Amerika Serikat (AS) menunda serangan ke Iran ternyata tidak sepenuhnya diikuti dengan penghentian operasi militer di kawasan lain.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menegaskan bahwa gencatan senjata dua pekan tidak berlaku untuk Lebanon.

Dalam pernyataan resminya, Netanyahu menyatakan Israel mendukung langkah Presiden AS, Donald Trump, yang menunda serangan terhadap Iran demi membuka ruang diplomasi.

Namun, ia menegaskan bahwa operasi militer Israel di Lebanon akan tetap berjalan.

“Gencatan senjata dua minggu ini tidak mencakup Lebanon,” tegas Netanyahu mengutip Al-Jazeera.

Ia juga menambahkan bahwa Israel mendukung upaya Washington memastikan Iran tidak lagi menjadi ancaman nuklir, rudal, maupun teror bagi kawasan dan dunia.

Pernyataan Netanyahu bertolak belakang dengan klaim Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, yang sebelumnya menyebut telah tercapai gencatan senjata menyeluruh, termasuk di Lebanon.

Sharif bahkan menyatakan kesepakatan tersebut berlaku segera, bersamaan dengan rencana negosiasi damai antara AS dan Iran di Islamabad.